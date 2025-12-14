ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत को साउथ अफ्रीका ने दिया 118 का टारगेट, हार्दिक पांड्या ने लगाया विकेटों का शतक

IND vs SA 3rd T20: टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका से जीत के लिए 118 का लक्ष्य मिला है.

IND vs SA 3rd T20
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर एडन मार्करम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 10 विकेट हासिल कर 117 रन बनाए. इस मैच में हार्दिक पांड्या ने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे कर लिए हैं.

अफ्रीका को लगे शुरुआत झटके
दक्षिण अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स आए. टीम इंडिया के लिए पहली सफलता पहले ही ओवर में आई. जब अर्शदीप सिंह ने हेंड्रिक्स को शून्य के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. इसके साथ ही अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. वो अब तक पावर प्ले में 48 विकेट चटका चुके हैं. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 47 विकेट भारत के लिए पावर प्ले में हासिल किए थे.

इसके बाद अगले ही ओवर में हर्षित राणा ने डी कॉक का 1 रन के निजी स्कोर पर काम तमाम कर दिया. अफ्रीका ने तीसरा विकेट 7 रन के स्कोर पर डेवाल्ड ब्रेविस (2) के रूप में गंवा दिया, उन्हें हर्षित राणा ने अपना दूसरा शिकार बनाया. इस बीच कप्तान एडम मार्करम ने एक छोर संभाले रखा.

हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास
इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स (9) को हार्दिक पांड्या ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराया. इस विकेट के साथ ही हार्दिक ने भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए. वो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के लिए 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं.

एडन मार्करम ने लगाया अर्धशतक
इसके बाद कॉर्बिन बॉश 4, डोनोवन फरेरा 20 और मार्को जेनसन 2 रन बनाकर चलते बने. इस बीच टीम के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान एडन मार्करम ने बनाए. उन्होंने एक छोर संभाले रखा और 41 बॉल में 6 चौके और 1 छक्के के साथ 50 रन पूरे किए. उन्होंने 64 बॉल पर 61 रनों की पारी खेली.

इस पारी की बदौलत अफ्रीका ने 117 रन बनाए. भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को 1-1 विकेट मिला.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs SA: भारत ने अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, बुमराह और अक्षर हुए प्लेइंग-11 से बाहर

TAGGED:

IND VS SA
DHARAMSALA CRICKET STADIUM
ABHISHEK SHARMA
SURYAKUMAR YADAV
INDIA VS SOUTH AFRICA 3RD T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.