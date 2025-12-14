ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत को साउथ अफ्रीका ने दिया 118 का टारगेट, हार्दिक पांड्या ने लगाया विकेटों का शतक

हैदराबाद: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर एडन मार्करम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 10 विकेट हासिल कर 117 रन बनाए. इस मैच में हार्दिक पांड्या ने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे कर लिए हैं.

अफ्रीका को लगे शुरुआत झटके

दक्षिण अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स आए. टीम इंडिया के लिए पहली सफलता पहले ही ओवर में आई. जब अर्शदीप सिंह ने हेंड्रिक्स को शून्य के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. इसके साथ ही अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. वो अब तक पावर प्ले में 48 विकेट चटका चुके हैं. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 47 विकेट भारत के लिए पावर प्ले में हासिल किए थे.

इसके बाद अगले ही ओवर में हर्षित राणा ने डी कॉक का 1 रन के निजी स्कोर पर काम तमाम कर दिया. अफ्रीका ने तीसरा विकेट 7 रन के स्कोर पर डेवाल्ड ब्रेविस (2) के रूप में गंवा दिया, उन्हें हर्षित राणा ने अपना दूसरा शिकार बनाया. इस बीच कप्तान एडम मार्करम ने एक छोर संभाले रखा.