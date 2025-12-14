IND vs SA: भारत ने अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, बुमराह और अक्षर हुए प्लेइंग-11 से बाहर
IND vs SA 3rd T20: धर्मशाला में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच खेला जा रहा है, जहां भारत ने टॉस जीत लिया है.
Published : December 14, 2025 at 6:39 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 6:51 PM IST
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम टॉस के लिए मैदान पर आए. इस दौरान भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके साथ ही मार्करम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.
दोनों टीमों में हुए कुल पांच बदलाव
इस मैच में भारतीय टीम ने दो बड़े बदलाव किए हैं. जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को बाहर किया गया है, उनकी जगह पर हर्षित राणा और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है. इसके साथ ही मार्करम ने अपनी टीम में तीन बदलाव किए हैं. उन्होंने मिलर, लिंडे, सिपामाला को बाहर किया है. बॉश, नॉर्त्जे, स्टब्स को टीम में शामिल किया है.
टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान
सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. यह एक शानदार जगह है और एक शानदार ग्राउंड है. उम्मीद है कि जब हम बैटिंग और बॉलिंग करेंगे, तो हम सभी को अच्छा एंटरटेनमेंट दे पाएंगे. पिच अच्छी लग रही है. हमने दो मजबूरन बदलाव किए हैं. अक्षर पटेल बाहर हैं क्योंकि वह ठीक नहीं हैं और जसप्रीत बुमराह घर पर पर्सनल कारणों से बाहर हैं. हर्षित राणा और कुलदीप यादव टीम में आए हैं.
मार्करम ने टॉस हारने के बाद कहा, 'बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए साल के इस समय जोहान्सबर्ग से थोड़ा अलग है. यह एक खूबसूरत जगह है और ऐसा लग रहा है कि जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ेगा, विकेट बेहतर होता जाएगा. हमने तीन बदलाव किए हैं. डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, लुथो सिपाम्ला बाहर गए हैं. उनकी जगह पर कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे और ट्रिस्टन स्टब्स आए हैं.
भारत और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11
भारत - अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.
दक्षिण अफ्रीका - रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.