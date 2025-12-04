ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत की प्लेइंग-11 में होगा बड़ा बदलाव, जानिए तीसरे वनडे में किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर?

विशाखापट्टनम में इस सीरीज का नतीजा निकलने वाला है. इस मैच का परिणाम भारत या साउथ अफ्रीका किसी एक को सीरीज का विजेता बना देगा. वाइजैग का क्रिकेट ग्राउंड काफी छोटा है. ऐसे में छोटी बाउंड्री का फायदा बल्लेबाज उठाते हुए नजर आएंगे. यहां पर हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है. इस पिच पर बल्लेबाज रन का अंबार लगाएंगे, ऐसे में गेंदबाजों की खैर नहीं है.

हैदराबाद: टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला 6 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका अभी सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है. पहले वनडे में भारत और दूसरा वनडे में अफ्रीका ने जीत हासिल की थी. अब निर्णायक वनडे मैच के लिए टीम इंडिया अपनी प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव कर सकती है.

तीसरे वनडे की प्लेइंग-11 में हो सकता है 1 बदलाव

गेंदबाजों को चौके-छक्के जमकर पड़ते हुए विशाखापट्टनम में नजर आएंगे. इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम अपनी प्लेइंग-11 में एक अहम बदलाव कर सकती है. ऐसे में टीम इंडिया से एक गेंदबाजी की छुट्टी हो सकती है. उसकी जगह पर एक ऑलराउंडर को मौका दिया जा सकता है.

कृष्णा की जगह नीतीश को मिल सकता है मौका?

कप्तान केएल राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर तीसरे वनडे की प्लेइंग-11 से प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर सकते हैं. उनकी जगह पर टीम में नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया जा सकता है. कृष्णा ने 7.2 में 48 रन देकर 1 विकेट चटकाया. उन्होंने दूसरे वनडे में 8.2 ओवर के स्पेल में 85 रन लुटाए और 2 विकेट लिए.

प्रसिद्ध कृष्णा ने महंगे साबित हुए हैं, ऐसे में विशाखापट्टनम में छोटी बाउंड्री होने पर वो और महंगे साबित हो सकते हैं. ऐसे में नीतीश रेड्डी को मौका दिया जा सकता है. नीतीश बल्ले से रनों की बौछार भी कर सकते हैं, जबकि गेंद के साथ कुछ ओवर पेस गेंदबाजी भी कर सकते हैं. नीतीश ने भारत के लिए 2 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से 27 रन निकले हैं और गेंद के साथ उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है.