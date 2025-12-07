ETV Bharat / sports

कुलदीप यादव ने कुंबले-श्रीनाथ को छोड़ा पीछे, वनडे में हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Kuldeep Yadav Records: कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 4 विकेट लेकर बड़ा कारनाम किया.

रोहित शर्मा और विराट कोहली
रोहित शर्मा और विराट कोहली (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 10:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kuldeep Yadav Records: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. विशाखापट्टनम में खेले गए इस मैच में भारत ने 271 रनों के लक्ष्य को एक विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. रोहित (75) और जायसवाल (नाबाद 116) ने जहां जीत की नीव रखी तो वहीं विराट कोहली ने तीसरे मैच में भी नाबाद 65 रनों की पारी खेले कर सीरीज का शानदार अंत किया.

कुलदीप ने कुंबले-श्रीनाथ को छोड़ा पीछे
इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, जिसमें सबसे बड़ा रोल कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने प्ले किया. दोनों ने मैच में 4-4 विकेट लिए. कुलदीप का वनडे करियर में ये 11 वीं बार था जब उन्होंने 4 विकेट हॉल लिया हो. जिसकी वजह से उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा बार 4 विकेट लेने के मामले में पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले और पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ दिया है. दोनों के नाम 10-10 बार चार विकेट हॉल हैं.

कुलदीप यादव और विराट कोहली
कुलदीप यादव और विराट कोहली (IANS PHOTO)

टीम इंडिया के लिए वनडे में सबसे ज्यादा बार 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज
16 - मोहम्मद शमी
12 - अजीत अगरकर
11 - कुलदीप यादव
10 - अनिल कुंबले
10 - जवागल श्रीनाथ

कुलदीप का एक और रिकॉर्ड
कुलदीप ने वनडे फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कई रिकॉर्ड बनाए हैं. अब तक कुलदीप ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 वनडे मैचों में 36 विकेट लिए हैं. इसमें इकॉनमी रेट 4.95 है. कुलदीप के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार विकेट लेने का यह पांचवां मौका है. जिसकी वजह से वह वनडे में किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व गेंदबाज जहीर खान और मोहम्मद शमी के नाम था जहीर ने यह कारनामा जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था और शमी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चार बार यह कारनामा किया था.

कुलदीप यादव ने कुंबले-श्रीनाथ को छोड़ा पीछे
कुलदीप यादव ने कुंबले-श्रीनाथ को छोड़ा पीछे (IANS PHOTO)

'इसके लिए कड़ी मेहनत की'
भारत के बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव ने मैच और सीरीज जीतने के बाद कहा कि सीरीज जीतने के लिए कड़ी मेहनत की है. हमने लगातार 20 टॉस हारे थे, आखिरकार, हमने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि स्पिनरों को गेंद ग्रिप करने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी. पहले दो मैचों के बाद सूखी गेंद से गेंदबाजी करना अच्छा लगा रहा था.

ये भी पढ़ें

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा, रोहित ने रचा इतिहास, यशस्वी-विराट ने बिखेरा जलवा

TAGGED:

IND VS SA 3RD ODI
KULDEEP YADAV 4 WICKETS HAUL
KULDEEP YADAV 4 WICKETS HAUL IN ODI
कुलदीप यादव का रिकॉर्ड
KULDEEP YADAV RECORDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.