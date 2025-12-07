'DRS कॉल में मै बहुत ज्यादा...' कुलदीप ने रोहित के बारे में बोली ये बात
Kuldeep Rohit DRS Call: कुलदीप यादव और रोहित शर्मा का DRS को लेकर वीडियो वायरल.
Published : December 7, 2025 at 11:10 AM IST
IND vs SA 3rd ODI 2025: टीम इंडिया के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी स्पिन से विरोधी बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर दिया. मैच में उन्होंने अपने 10 ओवर में 4 विकेट लिए और दक्षिण अफ्रीका की हार में अहम भूमिका निभाई. इसी बीच, मैच की पहली पारी में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और कुलदीप यादव के बीच DRS को लेकर एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा.
कुलदीप रोहित का वीडियो वायरल
दरअसल कुलदीप दक्षिण अफ्रीका की पारी का 43वां ओवर फेंक रहे थे. उस समय केशव महाराज और लुंगी एनगिडी क्रीज पर थे. एनगिडी ने उस ओवर में कुलदीप की चौथी गेंद को डिफेंड किया. इस दौरान गेंद पैड पर लगी, जिससे टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने LBW की अपील की. हालांकि, फील्ड अंपायर ने अपील खारिज कर दी. तभी कुलदीप ने कप्तान राहुल से रिव्यू लेने के लिए कहा.
These are the moments we pay our internet bills for! 😉😁😍#INDvSA 3rd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/Es5XpUmR5v pic.twitter.com/hPZJFPlJ0G— Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025
लेकिन स्लिप में खड़े रोहित ने मुस्कुराते हुए कुलदीप को अपने बॉलिंग रनर अप पर जाने का इशारा किया और कहा कि कोई रिव्यू नहीं है और गेंद विकेट के ऊपर से जा रही थी. इसके साथ ही राहुल ने भी रिव्यू नहीं लिया. उसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी ऐसा ही हुआ. जिसपर रोहित ने कुलदीप को चिढ़ाया कि पैड पर लगते ही कोई आउट नहीं होता. इस पर सब हंस पड़े. मैदान पर हुए इस मजेदार पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं, 'अगर रोहित हैं तो पूरा एंटरटेनमेंट होगा'.
कुलदीप ने DRS और रोहित के बारे में क्या कहा?
इस बीच, कुलदीप ने दक्षिण अफ्रीका की पारी के बाद इस बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'मैं DRS कॉल में बहुत खराब हूं. मैं यहीं सोचता हूं 2 डीआरएस में से एक मेरे लिए ही होता है, और एक गेंदबाज होने के नाते आप को लगता है कि ये विकेट है, लेकिन विकेट के पीछे रोहित भाई और राहुल भाई सही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनको विकेट के पीछे से सबसे सही दिखता है.
Kuldeep Yadav about the banter with Rohit Sharma. 😂😂 pic.twitter.com/d18166gH6i— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 6, 2025
कुलदीप ने ये भी कहा कि आप के पास दो ही डीआरएस होते और अगर सही गाइड करने वाले न हों तो फिर आप दोनों खराब कर देंगे. रोहित शर्मा के बारे में कहा कि वो हमेशा से साफ साफ बोलते हैं कि तुमको क्या लगा रहा है और अगर तुमको लग रहा है तो ही डीआरएस ले सकते हैं.
मैच में कुलदीप ने बनाए दो रिकॉर्ड
मैच में कुलदीप यादव 4 विकेट लेकर दो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. वो अब वनडे में सबसे ज्यादा बार 4 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उनसे आगे शामी 16 बार और अगरकर 12 बार कर चुके है, जबकि कुलदीप ने 11वीं बार ये काराना किया है.
इसके अलावा वनडे में कुलदीप का साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार विकेट लेने का यह पांचवां मौका है. जिसकी वजह से वह वनडे में किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. इस फॉर्मेट में वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक 16 वनडे मैचों में 36 विकेट लिए हैं. इसमें इकॉनमी रेट 4.95 है.
Kuldeep Yadav, Rohit Sharma & the 𝗗ecision 𝗥eview 𝗕anter 😉 😎— BCCI (@BCCI) December 7, 2025
WATCH 🔽 | #TeamIndia | #INDvSA | @imkuldeep18 | @ImRo45 | @IDFCFIRSTBank https://t.co/6cktThtN3s