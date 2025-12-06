ETV Bharat / sports

IND vs SA: लगातार 20 टॉस हारने के बाद भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, दोनों टीमों में किए गए बड़े बदलाव

भारत और दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे ( IANS PHOTO )

IND vs SA 3rd ODI: भारत ने आखिरकार विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में टॉस हारने का सिलसिला तोड़ दिया. भारत 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल से वनडे में लगातार टॉस हार रहा था, लेकिन आखिरकार यह सिलसिला टूट गया. सीरीज 1-1 से बराबर है, और तीसरे वनडे का विनर ही सीरीज का विनर भी तय करेगा. भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. आज के मैच में दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव किए हैं. भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है, वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है. जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं और रिकेल्टन वो बार्टमैन को बर्गर और डी जोरजी की जगह टीम में शामिल किया है.