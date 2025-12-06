ETV Bharat / sports

IND vs SA: लगातार 20 टॉस हारने के बाद भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, दोनों टीमों में किए गए बड़े बदलाव

IND vs SA 3rd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के अंतिम मैच में आज विशाखापट्टनम में आमने सामने हैं.

IND vs SA 3rd ODI
भारत और दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
IND vs SA 3rd ODI: भारत ने आखिरकार विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में टॉस हारने का सिलसिला तोड़ दिया. भारत 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल से वनडे में लगातार टॉस हार रहा था, लेकिन आखिरकार यह सिलसिला टूट गया. सीरीज 1-1 से बराबर है, और तीसरे वनडे का विनर ही सीरीज का विनर भी तय करेगा.

भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. आज के मैच में दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव किए हैं. भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है, वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है. जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं और रिकेल्टन वो बार्टमैन को बर्गर और डी जोरजी की जगह टीम में शामिल किया है.

केएल राहुल ने टॉस जीतने के बाद कहा कि वे ओस के फैक्टर को देखते हुए चेज करना आसान होगा, इससे पहले गेंदबाजी करना सही है. उन्होंने कहा, 'हमने कल रात यहां प्रैक्टिस की थी, ओस थी और यह रांची और रायपुर की तरह जल्दी नहीं आई. हम टोटल को चेज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम पहले बॉलिंग कैसे करते हैं. विकेट अच्छा लग रहा है. हम पिछले दो मैचों में जिस तरह से खेले हैं, उससे बहुत खुश हैं. कंडीशन को देखते हुए हमने अच्छा किया है, और बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं.'

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बावुमा ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. लेकिन यह ये एक अच्छा मैच होने वाला है. उम्मीद है आज का मैच भी रोमांचक होगा.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल(कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक(विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा(कप्तान), मैथ्यू ब्रीत्जके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

