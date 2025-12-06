ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत को सीरीज जीतने के लिए मिला 271 रनों का लक्ष्य, डी कॉक ने शतक जड़कर हासिल की बड़ी उपलब्धि

IND vs SA 3rd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को पहले बल्लेबाजी के न्योता दिया और फिर अपनी शानदार गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका को 270 रनों पर ही रोक दिया. भारत को मैच और सीरीज जीतने के लिए 271 रन बनाने होंगे.

जहां दोनों देशों के लिए ये मैच करो या मरो जैसा है वहीं भारत के लिए इस मैच को जीतकर 41 साला रिकॉर्ड को टूटने से बचाने की भी चुनौती है. क्योंकि भारतीय टीम 41 सालों से अपने घर में किसी भी मेहमान टीम से टेस्ट और वनडे दोनों नहीं हारी है.

डी कॉक ने शतक जड़कर हासिल की बड़ी उपलब्धि

तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीकी ओपनर क्विंटन डी कॉक ने शानदार शतक जड़ा और 89 गेंदों पर 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 106 रनों की पारी खेली. ये भारत के खिलाफ उनकी 7वीं वनडे सेंचुरी थी. जिसके साथ वो भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले श्रीलंका के सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

डी कॉक के अलावा कप्तान बावुमा ने 48 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका और पूरी टीम 47.5 ओवर में 270 पर ही सिमट गई. भारत की तरफ से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाज रहे, दोनों ने 4-4 विकेट लिए, जबकि जडेजा और अर्शदीप को एक-एक विकेट मिला.