IPL ऑनर पर भड़के गौतम गंभीर, नाम लिए बिना सुनाई खरी खोटी

IPL ऑनर पर भड़के गौतम गंभीर बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से घर पर दो टेस्ट हारने की वजह से हेड कोच गौतम गंभीर सवालों के घेरे में रहे हैं. क्योंकि उनकी कोचिंग में भारत ने पिछले सात होम मैच में से पांच टेस्ट मैच हार गया है. गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'कुछ लोगों ने कुछ बातें कही हैं, जिनका क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है. एक IPL मालिक ने भी स्पेशलिस्ट कोचिंग के बारे में लिखा है. यह बहुत हैरान करने वाला है. लोगों के लिए अपने डोमेन में रहना जरूरी है. हम उनके डोमेन में नहीं जाते. इसलिए, उन्हें हमारे काम में दखल देने का कोई हक नहीं है.'

हैदराबाद: शनिवार 6 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर काफी गुस्से में नजर आए. उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए एक IPL टीम के मालिक पर जम कर अपने गुस्से का इजहार किया. गंभीर ने कहा कि जब कोई आप के डोमेन में नहीं दखल देता है तो आप को भी दूसरे के डोमेन मे दखल देने का कोई हक नहीं है.

IPL टीम ऑनर ने क्या कहा था?

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हेड कोच दिल्ली कैपिटल्स के को-ओनर पार्थ जिंदल की बात कर रहे थे. क्योंकि उन्होंने ही दक्षिण अफ्रीका से घरेलू सीरीज में क्लीन स्वीप होने के बाद टीम इंडिया के लिए एक स्पेशलिस्ट रेड-बॉल कोच रखने का सुझाव दिया था. उन्होंने एक्स पर लिखा था, 'ज्यादा कुछ नहीं, घर पर क्या बुरी तरह हार मिली! याद नहीं कि हमने अपनी टेस्ट टीम को घर पर इतना कमजोर देखा हो! जब रेड बॉल स्पेशलिस्ट नहीं चुने जाते तो यही होता है. यह टीम रेड बॉल फॉर्मेट में हमारी मजबूती को बिल्कुल भी नहीं दिखाती. भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए एक स्पेशलिस्ट रेड बॉल कोच लाने का समय आ गया है.'

IND vs SA टेस्ट सीरीज 2025

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता में खेला गया, जहां भारतीय टीम 124 रन चेस नहीं कर सकी और उसे 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा. जबकि गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टस्टे में भारत को 408 रनों से शर्मानाक हार का सामना करना पड़ा, जो उनकी टेस्ट में सबसे बड़ी हार है. इसके अलावा भारत लगातार दूसरे साल होम टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हो गया. इससे पहले 2024 में न्यूजीलैंड ने उन्हें 3-0 से क्लीन स्वीप किया था.