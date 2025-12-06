ETV Bharat / sports

IND vs SA तीसरा वनडे करो या मरो जैसा, अगर भारत हारा तो टूट जाएगा 41 साल पुराना रिकॉर्ड

IND vs SA 3rd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका सीरीज डिसाइडर मैच में आज विशाखापट्टनम में भिड़ने वाले हैं.

IND vs SA तीसरा वनडे करो या मरो जैसा
IND vs SA तीसरा वनडे करो या मरो जैसा (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 12:01 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 3rd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका तीन वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच आज यानी 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में आमने सामने होंगी. ये मैच सीरीज डिसाइडर है क्योंकि दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं. यही वजह है कि ये मैच टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारत के लिए करो या मरो जैसा है.

अगर भारत इस मैच को हारता है तो 41 साल से चला आ रहा भारत का एक खूबसूरत और शानदार रिकॉर्ड टूट जाएगा. वो रिकॉर्ड ये है कि 41 सालों से, कोई भी मेहमान टीम एक ही टूर पर भारत को टेस्ट और वनडे दोनों में हराकर घर नहीं लौटी है. इसलिए ये मैच भारत के लिए अपनी साख और विरासत को बचाने वाला भी बन गया है.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पिछली वनडे सीरीज
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई पिछली सीरीज के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 2022 में भारत का दौरा किया था, तो शिखर धवन की कप्तानी में एक युवा भारतीय टीम ने, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं थे, सीरीज 2-1 से जीती थी.

बाद में 2023 में, केएल राहुल की कप्तानी में एक और युवा भारतीय टीम साउथ अफ्रीका गई और मेजबान टीम को 2-1 से हराकर एक और यादगार सीरीज अपने नाम की. ​​इन दोनों जीत में हेड कोच राहुल द्रविड़ थे.

साउथ अफ्रीका एक कड़ी चुनौती
अब, 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद, गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने व्हाइट-बॉल क्रिकेट को अपना सबसे मजबूत एरिया बताया था, लेकिन टेम्बा बावुमा की साउथ अफ्रीकी टीम, विराट कोहली और रोहित शर्मा वाली पूरी मजबूत भारतीय टीम के सामने भी एक कड़ी चुनौती साबित हो रही है.

पिछले 10 सालों में भारत में हुई वनडे सीरीज
पिछले दस सालों में भारत में कुल 17 वनडे सीरीज खेली गई हैं. जिसमें से भारत ने 15 सीरीज अपने नाम की और सिर्फ दो सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. ये दोनों सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 और 2023 की थी. 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज 3-2 से जीता था. उस समय रवि शास्त्री भारत के हेड कोच थे. दूसरी सीरीज 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया था. उस समय राहुल द्रविड़ टीम के कोच रोहित शर्मा कप्तान थे.

साउथ अफ्रीका ने भारत में वनडे सीरीज कब जीता?
भारत आखिरी बार अक्टूबर 2015 में घर पर साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज हारा था. दस साल पहले, साउथ अफ्रीका ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 3-2 से हराया था. उस समय एमएस धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे, जबकि एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के कप्तान थे.

ये भी पढ़ें

IND vs SA: विराट कोहली दोहराएंगे इतिहास, 7 साल बाद फिर करेंगे बड़ा कमाल

सेंचुरी के बावजूद कोहली को लगा बड़ा झटका, 6 साल बाद विराट का शतक नहीं आया भारत के काम

Last Updated : December 6, 2025 at 12:24 PM IST

TAGGED:

IND VS SA DO OR DIE MATCH
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज
TEAM INDIA HOME ODI RECORD
IND VS SA ODI RECORD
IND VS SA 3RD ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.