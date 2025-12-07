ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा के पतले होने का खुला राज, केक खाने से मना करने का वीडियो वायरल

रोहित ने केक खाने से किया मना बाद में, जायसवाल ने रोहित शर्मा को खिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'नहीं, मोटा हो जाऊंगा' और ये कहते हुए वो वहां से चले गए. इससे वहां मौजूद सभी लोग एक साथ हंस पड़े.

मैच के बाद जब भारतीय टीम विशाखापट्टनम के होटल पहुंची. तो जश्न के हिस्से के तौर पर होटल मैनेजमेंट ने मेन गेट पर ही केक कटिंग का आयोजन किया. युवा बल्लेबाज और मैच के शतकवीर यशस्वी जायसवाल ने केक काटा और फिर सबसे पहले विराट कोहली को केक का एक टुकड़ा खिलाया.

हैदराबाद: भारत ने विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे 9 विकेट से जीत लिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. सीरीज जीतने की खुशी में टीम इंडिया के होटल में जश्न मनाया गया. जहां का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें रोहित शर्मा केक खाने साफ मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मोटा हो जाऊंगा.

इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस इस पर काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 'रोहित बहुत सख्त डाइट फॉलो कर रहे हैं'. एक और यूजर ने लिखा कि रोहित, जिन्हें खाना बहुत पसंद है, इस लेवल पर अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए उनको 'हैट्स ऑफ' है.

रोहित के वजन कम करने का मकसद

बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से रोहित शर्मा ने अपना काफी ज्यादा वजन कम किया है. फिटनेस पर ध्यान देते हुए, उन्होंने सख्त डाइट फॉलो की और वर्कआउट किया. इससे हिटमैन कुछ ही महीनों में पतले हो गए, जिससे सभी हैरान रह गए. रोहित पहले ही कह चुके हैं कि वह भविष्य में भी इस फिटनेस को जारी रखना चाहते हैं. फिलहाल, उन्होंने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है और 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने का लक्ष्य रखा है. इसीलिए वह कहते हैं कि फिटनेस में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए.

रोहित का सीरीज में प्रदर्शन

इस बीच, रोहित शर्मा ने इस सीरीज में प्रभावित किया है. रायपुर में खेले गए दूसरे मैच को छोड़कर, उन्होंने बाकी दोनों वनडे में अर्धशतक लगाकर प्रभावित किया है. तीनों मैचों में रोहित ने 48.67 की औसत से 146 रन बनाए हैं. इसमें दो अर्धशतक शामिल हैं.

रोहित शर्मा का सुपर रिकॉर्ड

इस सीरीज में रोहित शर्मा ने अपने करियर में एक और मील का पत्थर हासिल किया. वह अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 20,000 रन के मुकाम पर पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. 2007 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले रोहित ने अब तक 505 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 20000+ रन बनाए हैं. इसमें टेस्ट में 4301 रन, वनडे में 11489 रन और टी20 में 4231 रन शामिल हैं. कुल मिलाकर, उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 50 शतक बनाए हैं. इस लिस्ट में दिग्गज सचिन तेंदुलकर 34,357 रन (664 मैच) के साथ टॉप पर हैं.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर