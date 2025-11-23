ETV Bharat / sports

भारतीय मूल के सेनुरन मुथुसामी ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, भारत के इस स्टेट से है उनका गहरा नाता

Who is Senuran Muthusamy: भारतीय मूल के स्टार ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी के बारे में जानें सब कुछ.

सेनुरन मुथुसामी
सेनुरन मुथुसामी (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 6:56 PM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है. दूसरे दिन मेहमान टीम ने अपनी पहली में 489 रन बनाए और खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं.

दूसरा दिन भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी (Senuran Muthusamy) के नाम रहा, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर की सबसे अच्छी पारी खेली. उन्होंने 206 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें वरेने के साथ 88 और जॉनसन के साथ 97 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी शामिल है.

मुथुसामी ने ये उपलब्धि अपने आठवें टेस्ट में ही हासिल कर ली, इससे पहले उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 89 रन था, जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था.
मुथुसामी के शतक और मार्को जॉनसन के 93 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मैच पर पूरा कंट्रोल कर लिया लिया है. इस शतक के बाद अब हर कोई मुथुसामी के बारे में जानना चाहता है और इंडियन फैंस ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दक्षिण अफ्रीकी आलराउंडर का भारत से क्या नाता है? इस कॉपी में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब आप को देंगे.

सेनुरन मुथुसामी कौन हैं?
सेनुरन मुथुसामी का जन्म 22 फरवरी 1994 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में नटाल प्रांत में हुआ था, हालांकि उनके माता-पिता भारतीय मूल के थे और उनका तमिलनाडु से गहरा नाता है. उनके परिवार के बड़े सदस्य अभी भी तमिलनाडु के नागापट्टिनम में रहते हैं.

भारतीय मूल के सेनुरन मुथुसामी
भारतीय मूल के सेनुरन मुथुसामी (AP PHOTO)

मुथुसामी की एजुकेशन
मुथुसामी ने क्लिफ्टन कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद क्वाजुलु-नटाल यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में बैचलर डिग्री ली. जिसमें मीडिया और मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन भी शामिल था.

ऑलराउंडर का क्रिकेट सफर
मुथुसामी का क्रिकेट का सफर डरबन में स्कूल और लोकल टूर्नामेंट से ही शुरू हो गया था. उन्होंने अंडर-11 से अंडर-19 लेवल तक का क्रिकेट खेला. लगातार शानदार प्रदर्शन करने की वजह से उनको साउथ अफ्रीका के अंडर-19 सेटअप में जगह मिली.

मुथुसामी को 2019 में इंडिया टूर के लिए पहली बार साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम में चुना गया, जहां उन्होंने विशाखापट्टनम में अपना डेब्यू किया, लेकिन उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला. वो अब तक सात टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. जिसमें उनके नाम 46 की औसत से 279 रन और 26 की औसत से 22 विकेट हैं. इसके अलावा मुथुसामी 5 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं.

Last Updated : November 23, 2025 at 7:07 PM IST

IND VS SA 2ND TEST
MUTHUSAMY MAIDEN TEST HUNDRED
सेनुरन मुथुसामी कौन हैं
मुथुसामी का शतक
WHO IS SENURAN MUTHUSAMY

