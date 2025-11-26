दक्षिण अफ्रीका ने भारत को उसी के घर में दी शर्मनाक हार, 25 साल में दो बार व्हाइटवॉश कर रचा इतिहास
India whitewashed in India: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को गुवाहाटी टेस्ट में 408 रनों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली.
Published : November 26, 2025 at 1:40 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 3:00 PM IST
South Africa whitewashed India: भारत के दक्षिण अफ्रीका के हाथों दूसरे टेस्ट में 408 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा है. जो भारत की टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी हार बन गई और दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी जीत बन गई. इससे पहले उन्होंने 2018 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 492 रनों से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी.
गुवाहाटी में खेले गए दूसरे और अंतिम मैच में भारत पांचवें दिन 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 140 रनों पर ढेर हो गया. जबकि पहली पारी में मेहमान टीम ने 489 रन बनाए थे और भारतीय टीम 201 रनों पर ही ढेर हो गई थी.
दक्षिण अफ्रीका ने भारत में रचा इतिहास
ये दक्षिण अफ्रीका की भारतीय धरती पर न सिर्फ 25 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत है बल्कि टीम इंडिया को व्हाइटवॉश करके इतिहास रच दिया है. प्रोटियाज भारत को भारत में दो बार व्हाइटवॉश करने वाली पहली टीम बन गई है. इससे पहले उन्होंने 2000 में हैंसी क्रोनिए कि कप्तानी में भारत को 2-0 से व्हाइटवॉश किया था.
होम ग्राउंड पर भारतीय टीम का टेस्ट में व्हाइटवॉश
- 0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000
- 0-3 बनाम न्यूजीलैंड, 2024
- 0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025
दो साल में भारत की दो घरेलू टेस्ट सीरीज में हार
2024 में न्यूजीलैंड से 0-3 से व्हाइटवॉश होने के बाद भारतीय टीम को 2025 में दक्षिण अफ्रीका से भी व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. इस तरह भारत दो साल में दो घरेलू टेस्ट सीरीज हार चुका है. 2000 में दक्षिण से हारने के बाद से पिछले साल न्यूजीलैंड सीरीज तक भारत सिर्फ दो घरेलू सीरीज हारा था. जब उसे 2004 में ऑस्ट्रेलिया और 2012 में इंग्लैंड हार का सामना करना पड़ा था. अब गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम लगातार दो साल में दो घरेलू सीरीज हार गया.
टेस्ट में भारत की सबसे बड़ी हार
- 408 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025
- 342 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2004
- 341 रन बनाम पाकिस्तान, कराची, 2006
बता दें कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद भारतीय टीम अब 30 नवंबर से तीन वनडे मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी.