IND vs SA: भारतीय धरती पर दक्षिण अफ्रीका इतिहास रचने से 8 कदम दूर, ऐसा करने वाली बन जाएगी पहली टीम
IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट जीतकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है.
Published : November 25, 2025 at 4:46 PM IST
IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम गुवाहाटी टेस्ट में भी मुश्किल में है. दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 30 रनों से गंवाने के बाद भारतीय टीम दूसरा टेस्ट भी हारने के कगार पर है.
मैच के चौथे दिन मेहमान टीम ने मेजबान टीम के सामने 549 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है, जो कि टेस्ट के इतिहास में कभी भी चेस नहीं हो सका है. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 27 रन पर दो विकेट भी खो दिए हैं.
पहली इनिंग में अफ्रीका ने 489 रन बनाए थे जबकि भारत सिर्फ 201 रन ही बना सका, जिससे मेहमान को 288 रनों की बढ़त मिल गई और फिर उन्होंने दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रनों पर घोषित कर दी, जिससे भारत को 549 रनों का लक्ष्य मिला.
गुवाहाटी टेस्ट जीतने के लिए पांचवें दिन टीम इंडिया को किसी चमत्कार की जरूरत होगी, क्योंकि टेस्ट के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा स्कोर पांचवें दिन चेस नहीं हुआ है. अगर भारतीय बल्लेबाज इस मैच को ड्रॉ कराने में सफल हो जाते हैं तो वो व्हाइटवॉश से बच जाएंगे लेकिन सीरीज 1-0 से गंवा देंगे.
Stumps on Day 4⃣— BCCI (@BCCI) November 25, 2025
See you tomorrow for Day 5️⃣ action.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/MXqtMGMhay
टेस्ट में घरेलू धरती पर टीम इंडिया का व्हाइटवॉश
दूसरी तरफ, अगर साउथ अफ्रीका यह मैच जीतने में सफल हो जाता है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है तो वह एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे जो दुनिया की कोई दूसरी टीम भारत की धरती पर अब तक नहीं बना पाई है. अगर मेहमान टीम गुवाहाटी टेस्ट जीत जाती है, तो वह सबसे लंबे फॉर्मेट में इंडिया को घरेलू मैदान पर दो बार व्हाइटवॉश करने वाली इकलौती टीम बन जाएगी.
इंडिया को अब तक अपने घर में सिर्फ दो बार व्हाइटवॉश सामना करना पड़ा है. 2000 में, हैंसी क्रोनिए की लीडरशिप में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 2-0 से हराया था, और पिछले साल 2024 में, टॉम लैथम की लीडरशिप में न्यूजीलैंड ने उन्हें 3-0 से हराया था. जबकि 1980 में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 10 विकेट से भारत को हराया था. हालांकि, टेक्निकली यह एक ही मैच था, इसलिए इसे सीरीज नहीं माना जाता.
गंभीर के नाम दर्ज होगा ये शर्मनाक रिकॉर्ड
अगर इंडिया अब गुवाहाटी टेस्ट हार जाता है, तो हेड कोच गौतम गंभीर के नाम भी एक बुरा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. गंभीर वो पहले हेड कोच होंगे जिन्हें विदेशी टीमों से घर में दो बार व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा हो. 2024 में जब टीम इंडिया को कीवी टीम ने व्हाइटवॉश किया था, तब भी गंभीर ही कोच थे.