IND vs SA दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम में खतरनाक गेंदबाज की हुई एंट्री

IND vs SA 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा.

दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीकी टीम (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 19, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
IND vs SA 2nd Test: दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम 22 नवंबर को गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट में वापसी करना चाहेगी. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

इस बीच मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट से पहले एक स्टार तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को अपने स्क्वाड में शामिल किया है. पहले टेस्ट में मेन पेसर कगिसो रबाडा के चोटिल होने की वजह से लुंगी को कवर अप खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच (IANS PHOTO)

लुंगी के अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए. क्योंकि उन्होंने अब तक भारतीय धरती पर सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 83 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया था. वैसे एनगिडी ने अब तक कुल 20 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 58 विकेट हैं. उन्होंने एक बार एक पारी में चार विकेट और तीन बार पांच विकेट भी लिए हैं.

दक्षिण अफ्रीका की टीम
टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरान मुथुस्वामी, कगिसो रबाडा, रियान रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन, लुंगी एनगिडी.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच (IANS PHOTO)

वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम भी चोट से जूझ रही है. पहले टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, और टीम प्रबंधन ने अभी तक दूसरे मैच में उनके खेलने पर कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि कवर अप खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया गया है, जिनको पहले टेस्ट से रिलीज कर दिया गया था.

भारतीय टेस्ट स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी.

