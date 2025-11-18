ETV Bharat / sports

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम में होगा बड़ा बदलाव, शुभमन गिल की जगह लेगा ये खिलाड़ी ?

Shubman Gill replacement: भारतीय कप्तान शुभमन गिल के गुवाहाटी टेस्ट में खेलने पर संशय बना हुआ है.

गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम में होगा बड़ा बदलाव
गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम में होगा बड़ा बदलाव (IANS PHOTO)


By ETV Bharat Sports Team

Published : November 18, 2025 at 1:55 PM IST

3 Min Read
IND vs SA 2nd Test: कोलकाता टेस्ट 30 रनों से गंवाने के बाद भारतीय टीम गुवाहाटी टेस्ट की तैयारियों में जुट गई है. दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम 19 नवंबर को कोलकाता से गुवाहाटी रवाना होगी, लेकिन कप्तान गिल टीम के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें रेस्ट के लिए कहा है. इसी वजह से दूसरे और अंतिम टेस्ट में गिल के खेलने पर अभी भी संशय बना हुआ है.

गिल की चोट
कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब गिल बल्लेबाजी करने आए तो चार गेंद पर तीन रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए. क्योंकि उनकी गर्दन में काफी ज्यादा ऐंठन हो गई थी, उसके बाद बीसीसीआई ने कहा कि गिल मेडिकल टीम के निगरानी में हैं और वो आगे के मैच में भाग नहीं ले पाएंगे, इसी वजह गिल बल्लेबाजी करने नहीं आए. रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टरों ने उनको 5-7 दिन आराम करने को कहा है. जिसकी वजह से उनका दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल है. अब वो वनडे सीरीज में वापसी कर सकते हैं.

गिल की अनुपस्थिति में पंत करेंगे कप्तानी
शुभमन गिल अगर दूसरे मैच में खेलने के लिए फिट नहीं हो पाते हैं तो उपकप्तान ऋषभ पंत टीम इंडिया को लीड करेंगे. कोलकाता टेस्ट में भी गिल के जाने के बाद पंत ने ही कप्तानी की थी. लेकिन वो दोनों पारियों में बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके. पहली पारी में पंत ने 27 और दूसरी पारी केवल दो रन ही बनाए.

नीतीश को मिल सकता है मौका
गिल की जगह ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को गुवाहाटी टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. रेड्डी को पहले टेस्ट से पहले भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच होने वाले वनडे मैचों के लिए रिलीज कर दिया गया था. उस समय बीसीसीआई ने कहा था कि वो दूसरे टेस्ट के लिए टीम से जुड़ जाएंगे. नीतीश कुमार रेड्डी ने अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक शतक की मदद से कुल 386 रन बनाए हैं. गेंद से उन्होंने 8 विकेट भी चटकाए हैं.

रिप्लेसमेंट के दूसरे ऑप्शन्स
रेड्डी के अलावा गिल की जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को भी मौका मिल सकता है. सुदर्शन ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ 87 और 39 रन बनाए थे, लेकिन इस महीने की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की ओर से चार पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर 32 रन था. पडिक्कल, जिन्होंने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में एक-एक टेस्ट खेला था, ने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ तीन बार दहाई के अंक में स्कोर किया और एक 24 रन बनाए.

भारतीय टेस्ट स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाशदीप, नितीश कुमार रेड्डी.

TAGGED:

IND VS SA 2ND TEST
SHUBMAN GILL GUWAHATI TEST
शुभमन गिल का रिप्लेस्मेंट
गुवाहाटी टेस्ट
SHUBMAN GILL REPLACEMENT

