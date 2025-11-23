मेडन टेस्ट शतक जड़ने के बाद मुथुसामी का आया पहला रिएक्शन, इस पल को बताया सबसे खास
Muthusamy maiden Test century: सेनुरन मुथुसामी ने नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए 206 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली.
Published : November 23, 2025 at 8:56 PM IST
हैदराबाद: साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी ने गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन शानदार शतक जड़कर सुर्खियां बटोरीं. ये उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था. उन्होंने विकेटकीपर-बल्लेबाज काइल वेरिन (122 गेंदों पर 45 रन) और मार्को जेनसेन (91 गेंदों पर 93 रन) के साथ शानदार 88 और 97 रनों की साझेदारी भी की. जिसकी वजह दक्षिण अफ्रीका पहली पारी 489 तक पहुंचने में सफल रहा.
ये एक खास पल था
मुथुसामी ने खचाखच भरे मैदान पर तीन अंकों के आंकड़े तक पहुंचने को एक खास पल बताया और टीम के टोटल में योगदान देने पर खुशी जताई. मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'इस भरे हुए स्टेडियम के सामने यह सच में एक खास पल था. मुझे खुशी है कि मैं टीम में अपना योगदान दे सका और पहली इनिंग में सच में कुछ रन बनाए, जो हमेशा जरूरी होता है.'
जब उनसे पूछा गया कि जब टीम छह विकेट खो चुकी थी, तब वह क्रीज पर थे, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, तो उन्होंने कहा, 'यह बस पार्टनरशिप बनाना और सच में इनिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करना और फिर बीच-बीच में रन बनाना था. मुझे लगता है कि स्कोल्सी (वेरेन) ने आज सच में अच्छा किया और मार्को स्पेशल थे. और दूसरे खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया, जो बहुत बढ़िया था.'
स्पेशल बॉल स्ट्राइकिंग
जेनसेन ने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया और छह चौके और सात बड़े छक्के लगाए, जिससे भारतीय बॉलर्स मुश्किल में पड़ गए. उनके लंबे छक्कों ने उन्हें नर्वस नाइंटीज में पहुंचने में मदद की, लेकिन बदकिस्मती से कुलदीप यादव ने उन्हें आउट कर दिया. मुथुसामी ने लंबे क्रिकेटर की खूब तारीफ की और उनके छक्के मारने की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा, 'यह जबरदस्त और स्पेशल था, स्पेशल बॉल स्ट्राइकिंग. यह उनकी तरफ से शानदार था. यह बहुत बढ़िया था.'
गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं , लेकिन वो अभी भी मेहमान टीम से 480 रन पीछे है. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे.