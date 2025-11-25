ETV Bharat / sports

IND vs SA: रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हासिल की खास उपलब्धि

इससे पहले अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन ने रेड-बॉल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट लिए थे. गुवाहाटी में चल रहा मौजूदा टेस्ट जडेजा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11वां मैच है. उन्होंने अब तक 19 इनिंग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट पूरे कर लिए हैं.

आज सुबह पहले सेशन में रवींद्र जडेजा साउथ अफ्रीका के ओपनर रेयान रिकेल्टन (35) और एडेन मार्करम (29) के विकेट लेने में कामयाब रहे. इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय बॉलर बन गए.

हैदराबाद: गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत और साउथ अफ्रीका आमने-सामने हैं. टीम इंडिया के स्पिन बॉलर रवींद्र जडेजा ने खेल के चौथे दिन एक रिकॉर्ड बनाया है. अब वह टीम इंडिया के दिग्गज बॉलर अनिल कुंबले और रविचंद्रन अश्विन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भारतीय बॉलर द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है. उन्होंने 21 टेस्ट में 84 विकेट लिए हैं. अगर बुमराह इस मैच में चार और विकेट ले लेते हैं, तो वो 50 विकेट के क्लब में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने अभी 10 मैचों में 46 विकेट लिए हैं.

रविंद्र जडेजा (ians)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर

84 विकेट - अनिल कुंबले (40 इनिंग)

64 विकेट - जवागल श्रीनाथ (25 इनिंग)

60 विकेट - हरभजन सिंह (19 इनिंग)

57 विकेट - रविचंद्रन अश्विन (26 इनिंग)

50* विकेट - रवींद्र जडेजा (19 इनिंग)

कैसा रहा मैच का हाल

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 151.1 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 489 रन बनाए. जवाब में इंडियन क्रिकेट टीम अपनी पहली इनिंग में 83.5 ओवर में 201 रन पर आउट हो गई. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने इंडिया पर 288 रन की लीड ले ली. दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 260 रन बनाए. टीम के लिए रयान टिकलटन (35) और एडेन मैकक्रम (29) ने पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़े. ये दोनों विकेट जडेजा ने गंवाए.

इसके बाद के खिलाड़ियों में सिर्फ ट्रिस्टन स्टब्स (94) ने हाफ सेंचुरी बनाई और 4 रन से अपनी सेंचुरी से चूक गए, बाकी टोनी जॉर्जी (49) एक रन से अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए. स्टब्स का विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका ने पारी घोषित कर दी. इसके साथ ही भारत को 549 रन का बड़ा टारगेट मिला, जिसके जवाब में वो 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर गंवा चुकी है.