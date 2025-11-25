ETV Bharat / sports

IND vs SA: रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हासिल की खास उपलब्धि

India vs South Africa 2nd Test: भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

Ravindra Jadeja
रविंद्र जडेजा विकेट का जश्न मनाते हुए (ians)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत और साउथ अफ्रीका आमने-सामने हैं. टीम इंडिया के स्पिन बॉलर रवींद्र जडेजा ने खेल के चौथे दिन एक रिकॉर्ड बनाया है. अब वह टीम इंडिया के दिग्गज बॉलर अनिल कुंबले और रविचंद्रन अश्विन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

आज सुबह पहले सेशन में रवींद्र जडेजा साउथ अफ्रीका के ओपनर रेयान रिकेल्टन (35) और एडेन मार्करम (29) के विकेट लेने में कामयाब रहे. इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय बॉलर बन गए.

Ravindra Jadeja
रविंद्र जडेजा (ians)

इससे पहले अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन ने रेड-बॉल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट लिए थे. गुवाहाटी में चल रहा मौजूदा टेस्ट जडेजा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11वां मैच है. उन्होंने अब तक 19 इनिंग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट पूरे कर लिए हैं.

हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भारतीय बॉलर द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है. उन्होंने 21 टेस्ट में 84 विकेट लिए हैं. अगर बुमराह इस मैच में चार और विकेट ले लेते हैं, तो वो 50 विकेट के क्लब में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने अभी 10 मैचों में 46 विकेट लिए हैं.

Ravindra Jadeja
रविंद्र जडेजा (ians)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर

  • 84 विकेट - अनिल कुंबले (40 इनिंग)
  • 64 विकेट - जवागल श्रीनाथ (25 इनिंग)
  • 60 विकेट - हरभजन सिंह (19 इनिंग)
  • 57 विकेट - रविचंद्रन अश्विन (26 इनिंग)
  • 50* विकेट - रवींद्र जडेजा (19 इनिंग)

कैसा रहा मैच का हाल
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 151.1 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 489 रन बनाए. जवाब में इंडियन क्रिकेट टीम अपनी पहली इनिंग में 83.5 ओवर में 201 रन पर आउट हो गई. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने इंडिया पर 288 रन की लीड ले ली. दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 260 रन बनाए. टीम के लिए रयान टिकलटन (35) और एडेन मैकक्रम (29) ने पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़े. ये दोनों विकेट जडेजा ने गंवाए.

इसके बाद के खिलाड़ियों में सिर्फ ट्रिस्टन स्टब्स (94) ने हाफ सेंचुरी बनाई और 4 रन से अपनी सेंचुरी से चूक गए, बाकी टोनी जॉर्जी (49) एक रन से अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए. स्टब्स का विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका ने पारी घोषित कर दी. इसके साथ ही भारत को 549 रन का बड़ा टारगेट मिला, जिसके जवाब में वो 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर गंवा चुकी है.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में गंभीर स्थिति में भारत, हार से बचने के लिए अंतिम दिन चाहिए 522 रन

TAGGED:

RAVINDRA JADEJA RECORD
RAVINDRA JADEJA
IND VS SA 2ND TEST
HIGHEST WICKET AGAINST SOUTH AFRICA
INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND TEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.