ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

हैदराबाद: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 22 से 26 नवंबर तक गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में भारत की कप्तानी ऋषभ पंत करते हुए नजर आएंगे क्योंकि शुभमन गिल गर्दन की चोट के बाद इस मैच से बाहर हो गए हैं. अब टेम्बा बावुमा की चुनौती को रोकना का जिम्मा पंत के ऊपर होगा. तो आइए इस मैच से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स के बारे में हम आपको बताते हैं.

जानिए कैसा रहेगा पिच का मिजाज

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर पहली बार अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला जाने वाला है. ऐसे में यहां की लाल मिट्टी की बनी पिच को लेकर कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है. इस पिच पर अब तक वनडे और टी20 मैच ही खेले गए हैं. इस के पिच के मिजाज की बात करें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में यहां नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है वो नमी का फायदा उठाते हैं. तो वहीं पुरानी गेंद से स्पिनर्स मदद हासिल करते हैं.

भारत की प्लेइंग-11 में होगा बदलाव

इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव होना पूरी तरह से तय है. क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को स्क्वाड से रिलीज कर दिया है. ऐसे में उनकी जगह पर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी साई सुदर्शन को दी जा सकती है. जो भारत के लिए नंबर 3 या नंबर 4 पर खेल सकते हैं. इसके अलावा भारत ने कोलकाता टेस्ट में 4 स्पिनर्स को खिलाया था. अब वो इस मैच में एक स्पिनर को बाहर कर प्रमुख बल्लेबाज को ला सकते हैं. ऐसे में अक्षर पटेल के बाहर होने के चांस ज्यादा है और उनकी जगह पर देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया जा सकता है.