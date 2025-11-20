ETV Bharat / sports

IND vs SA 2nd Test: शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट खेलेंगे या नहीं, बैटिंग कोच ने कर दिया साफ

IND vs SA 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा.

शुभमन गिल
शुभमन गिल (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 2nd Test: भारतीय टीम दूसरे टेस्ट के लिए कोलकाता से गुवाहाटी पहुंच गई है. जहां 22 नवंबर से दक्षिण के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा. पहले मैच में गर्दन में ऐंठन की वजह से दोनों पारियों में बल्लेबाजी न कर पाने वाले कप्तान शुभमन गिल टीम के साथ गुवाहाटी पहुंच गए हैं, लेकिन उनका दूसरे टेस्ट में खेलना अभी भी कंफर्म नहीं है.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि शुभमन गिल का दूसरे टेस्ट के साथ साथ वनडे सीरीज में भी खेलना मुश्किल है. इस बीच बैटिंग कोच सीतांशु कोटक का कहना है कि शुभमन गिल के गुवाहाटी टेस्ट में खेलने पर आखिरी फैसला मैच से एक दिन पहले ही लिया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि टीम प्रबंधन गिल को लेकर सावधान रहेगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी गर्दन में ऐंठन दोबारा हो.

गुवाहाटी टेस्ट से पहले मीडिया से बात करते हुए, बैटिंग कोच ने कहा 'वो (गिल) ठीक हो रहा है, मैं उससे कल मिला था, फैसला कल शाम को फिजियो और डॉक्टर लेंगे. अगर वह ठीक भी हो जाता है, तो भी उसे खेल के दौरान दोबारा ऐंठन नहीं होनी चाहिए, यह जरूरी है.'

गिल की कमी खली
गिल पहले टेस्ट में केवल चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और फिर दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी नहीं की. उस मैच में भारत 30 रनों की लीड लेने के बावजूद 30 रनों से हार गया. बैटिंग कोच का मानना है कि अगर गिल दोनों इनिंग में बल्लेबाजी करते तो मैच का नतीजा कुछ और ही होता. गिल मौजूदा WTC साइकिल में शानदार फॉर्म में हैं और वो अब तक 14 इनिंग में लगभग 80 के औसत से 950 रन बनाए हैं. इसी वजह से गिल की कमी खली, ये कोई बहाना नहीं है बल्कि सच्चाई है, और अगर वो दूसरे टेस्ट में भी नहीं खेल पाते हैं तो उनकी कमी जरूर खलेगी.

हमारे पास अच्छे रिप्लेसमेंट हैं
बैटिंग कोच ने ये भी कहा कि अगर गिल 100 प्रतिशत फिट नहीं होते हैं तो वो एक और गेम रेस्ट करेंगे. वो एक ऐसा प्लेयर है जिसे कोई भी टीम मिस करेगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे पास अच्छे रिप्लेसमेंट हैं और हो सकता है कि जो प्लेयर गिल की जगह आए वो सेंचुरी बना दे.'

दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी.

ये भी पढ़ें

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम में होगा बड़ा बदलाव, शुभमन गिल की जगह लेगा ये खिलाड़ी ?

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया, WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर

TAGGED:

IND VS SA 2ND TEST
SHUBMAN GILL GUWAHATI TEST
BATTING COACH ON SHUBMAN GILL
भारत दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट
SHUBMAN GILL UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.