ETV Bharat / sports

IND vs SA दूसरा टेस्ट: भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव, जानें गिल को किस खिलाड़ी ने किया रिप्लेस ?

IND vs SA 2nd Test: दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में दो जबकि दक्षिण अफ्रीका ने एक बदलाव किए हैं.

IND vs SA दूसरा टेस्ट
भारत पिछले नौ टेस्ट मैचों में 8वीं बार हारा टॉस (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी मेॆं खेले जा रहे सीरीज के दूसरे अंतिम टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारत पिछले नौ टेस्ट मैचों में 8वीं बार टॉस हारा है. इसके अलावा पहले टेस्ट में चोटिल होने वाले कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं, इसलिए उनकी जगह ऋषभ पंत टीम को लीड कर रहे हैं. वो भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बने.

ऋषभ पंत की बड़ी उपलब्धि
इसके साथ ऋषभ पंत टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी करने वाले दूसरे विकेटकीपर हैं, इससे पहले एमएस धोनी ने 2008 से 2014 के बीच 60 मैचों में कप्तानी की थी. इत्तेफाक से, पंत को भारत के कप्तान के तौर पर अपना पहला टेस्ट उसी जगह पर खेलने को मिल रहा है जहां उन्होंने 2018 में अपना ODI डेब्यू किया था.

ये टेस्ट बहुत अहम
गुवाहाटी टेस्ट दोनों टीमों के लिए बहल अहम है. जहां भारत को यहां जीत से सीरीज बराबर करने में मदद मिलेगी और दो साल में घर पर अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज हारने से बच जाएगा. वहीं साउथ अफ्रीका, जो मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर है, 2000 में हैंसी क्रोन्ये की लीडरशिप वाली टीम के यहां जीतने के बाद से भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश करेगा.

गिल की जगह कौन?
भारत ने गुवाहाटी टेस्ट में बी साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया है, जबकि साउथ अफ्रीका ने कॉर्बिन बॉश की जगह सेनुरन मुथुसामी को शामिल किया है. साई को शुभमन गिल की जगह लाया गया है, जो कोलकाता टेस्ट में गर्दन की चोट के कारण बाहर हैं, वहीं नीतीश को अक्षर पटेल की जगह लाया गया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (विकेटकीपर), मार्को जेनसेन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, और केशव महाराज

ये भी पढ़ें

ODI से रोहित की बादशाहत खत्म, कीवी बल्लेबाज ने छीना नंबर वन का ताज, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

TAGGED:

INDIA PLAYING 11 IN GUWAHATI TEST
INDIA SOUTH AFRICA 2025 TEST
GUWAHATI TEST
IND VS SA 2ND TEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.