IND vs SA दूसरा टेस्ट: भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव, जानें गिल को किस खिलाड़ी ने किया रिप्लेस ?

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी मेॆं खेले जा रहे सीरीज के दूसरे अंतिम टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारत पिछले नौ टेस्ट मैचों में 8वीं बार टॉस हारा है. इसके अलावा पहले टेस्ट में चोटिल होने वाले कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं, इसलिए उनकी जगह ऋषभ पंत टीम को लीड कर रहे हैं. वो भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बने.

ऋषभ पंत की बड़ी उपलब्धि

इसके साथ ऋषभ पंत टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी करने वाले दूसरे विकेटकीपर हैं, इससे पहले एमएस धोनी ने 2008 से 2014 के बीच 60 मैचों में कप्तानी की थी. इत्तेफाक से, पंत को भारत के कप्तान के तौर पर अपना पहला टेस्ट उसी जगह पर खेलने को मिल रहा है जहां उन्होंने 2018 में अपना ODI डेब्यू किया था.

ये टेस्ट बहुत अहम

गुवाहाटी टेस्ट दोनों टीमों के लिए बहल अहम है. जहां भारत को यहां जीत से सीरीज बराबर करने में मदद मिलेगी और दो साल में घर पर अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज हारने से बच जाएगा. वहीं साउथ अफ्रीका, जो मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर है, 2000 में हैंसी क्रोन्ये की लीडरशिप वाली टीम के यहां जीतने के बाद से भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश करेगा.