IND vs SA दूसरा टेस्ट: भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पर उठे सवाल, पूर्व क्रिकेट ने बोली ये बात

अगर ये भी टेस्ट भारत हार जाता है तो दो साल के अंदर ये घरेलू मैदान पर उनकी पांचवीं हार होगी. इससे पहले भारत को 2024 में न्यूजीलैंड से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था और अब 2025 में दक्षिण अफ्रीका से 2-0 से हारने के कगार पर पहुंच गए हैं.

हैदराबाद: गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत अपने घर में एक और टेस्ट हारने के करीब पहुंच गया है. क्योंकि गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन लंच के समय तक अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 220 रन बना लिए हैं, जिससे उनकी कुल बढ़त 508 रनों की हो गई है.

बॉडी लैंग्वेज पर उठे सवाल

इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज की आलोचना की है, और कहा कि मैदान पर टीम की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव संकेत नहीं दे रही है. अश्विन ने एक्स पर लिखा, 'मुझे सच में उम्मीद है कि हम दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हुए वापसी कर सकते हैं, लेकिन मैदान पर बॉडी लैंग्वेज को लेकर जो इशारे मिल रहे हैं, वे बहुत अच्छे नहीं हैं.'

मार्को जेनसन का शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन

दक्षिण अफ्रीका की दूसरे टेस्ट में मजबूत पोजीशन में पहुंचाने का पूरा क्रेडिट मार्को जेनसन का शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन और मुथुसामी का मेडन टेस्ट शतक को जाता है. जेनसन ने पहली पारी में 93 रन बनाने के बाद छह विकेट भी लिए और भारत को 201 रन पर समेटने में सबसे सफल गेंदबाज रहे.

भारतीय टीम पहली पारी में एक समय 95/1 के स्कोर पर थी और फिर वो 121/7 हो गए. वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के बीच 72 रन की पार्टनरशिप से लोअर-ऑर्डर ने थोड़ी वापसी की, लेकिन हार्मर के सुंदर को आउट करने और दूसरी नई गेंद से जेनसन को पारी को शानदार तरीके से खत्म करने का मौका मिला.

दक्षिण अफ्रीका इतिहास रचने के करीब

बत दे कि दो मैचों की सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में भारत को 124 रन चेस करने नहीं दिया था और 30 रनों से मैच जीतकर सीरीज में 1-0 को बढ़त बना ली थी. अगर मेहमान टीम ये सीरीज जीतने में सफल हो जाती है तो वो 2000 के बाद भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच देंगे.