IND vs SA: टेस्ट इतिहास में भारत की सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका ने 408 रनों से हराकर रचा इतिहास
India vs South Africa 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट को 408 रनों से जीतकर भारत के खिलाफ सीरीज 2-0 से अपने नाम की.
Published : November 26, 2025 at 9:31 AM IST|
Updated : November 26, 2025 at 12:57 PM IST
हैदराबाद: भारत को साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 408 रनों से हरा दिया है. ये भारत की टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम चौथी पारी में दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 63.5 ओवर में 140 रनों पर ढेर हो गई और बड़े अंतर से मैच हार गई.
दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
इस मैच में भारत को जीत के लिए पांचवें दिन 522 रन बनाने थे और उसके हाथ में कुल 8 विकेट बाकी थी. ऐसे में पांचवें दिन के दूसरे सेशन में ही टीम इंडिया ने अपने सभी आठों विकेट खो दिए और उसे हार का सामना करना पड़ गया. इसके साथ ही 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत से टेस्ट सीरीज जीती है. इससे पहले 2000 में 2-0 से टेस्ट सीरीज जीते थे. अब 2025 में फिर से 2-0 से हरा दिया है. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने भारत के खिलाफ भारत में दो बार व्हाइटवॉश किया है.
भारत की सबसे बड़ी टेस्ट हार (रनों के हिसाब से)
- 408 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025
- 342 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2004
- 341 रन बनाम पाकिस्तान, कराची, 2006
- 337 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2007
- 333 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, पुणे, 2017
- 329 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 1996
पांचवा दिन : दूसरा सेशन
भारतीय टीम ने तीसरे सेशन की शुरुआत 90/5 से आगे की लेकिन टीम ज्यादा देर तक हार को टाल नहीं पाई. 95 रन पर साई सुदर्शन (14) पवेलियन लौट गए. इसके बाद वाशिंगटन सुंदर (16), नीतीश कुमार रेड्डी (0), रविंद्र जडेजा (54) और मोहम्मद सिराज (0) आउट हुए. टीम भी 140 पर ढेर हो गई. जसप्रीत बुमराह 1 रन पर नाबाद रहे. जडेजा ने 87 बॉल में 4 चौके और 2 छक्कों के साथ 54 रनों की पारी खेली और टीम के टॉप स्कोरर रहे. अफ्रीका के लिए साइमन हार्मर ने 6 और केशव महाराज ने 2 विकेट चटकाए.
पांचवा दिन : पहला सेशन
भारत को दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए 549 का लक्ष्य मिला था. आज यानी पांचवे दिन की शुरुआत भारत ने चौथे दिन के स्कोर 16 ओवर में 27/2 से आगे शुरू की थी. इसके बाद पहले सेशन में भारत ने कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत के रूप में 3 विकेट गंवा दिए, जबकि चौथे दिन के स्कोर 27 में सिर्फ 33 रन जोड़े और टीम का स्कोर 90/5 पहले सेशन के अंत तक साई सुदर्शन 14 और रविंद्र जडेजा 23 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद बने हुए हैं.
कैसा रहा अब तक मैच का हाल
दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 151.1 ओवर में 10 विकेट खोकर 489 रन बनाए. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी 109 रनों की शतकीय पारी खेली. उन्होंने 206 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों के साथ 109 रन बनाए, जबकि मार्को जानसेन शतक लगाने से चूक गए. उन्होंने 91 बॉल में 6 चौके और 7 छक्कों के साथ 93 रन बनाए. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए.
इसके जवाब में भारत पहली पारी में तीसरे दिन 83.5 ओवर में 201 रनों पर ऑलआउट हो गया. भारत के लिए पहली पारी में यशस्वी जायसवाल टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने 97 बॉल में 7 चौके और 1 छक्के के साथ 58 रनों की पारी खेली. उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने 92 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के के साथ 48 रनों की पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन ने 6 विकेट लिए.
दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 78.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाकर अपनी पारी को घोषित कर दी. अफ्रीका के लिए तीसरे सेशन में ट्रिस्टन स्टब्स 180 बॉल में 9 चौके और 1 छक्के के साथ 94 रनों की पारी खेली. वियान मुल्डर 5 चौकों की मदद से 35 रनों की पारी खेली. भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट हासिल किए.
भारत को दक्षिण अफ्रीका के जीत के लिए 549 का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा इसके करते हुए यशस्वी जायसवाल (13) और केएल राहुल 6 रन पर चौथे दिन तक पवेलियन लौट गए. चौथे दिन के अंत तक भारत के लिए साई सुदर्शन 2 और कुलदीप यादव 4 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद हैं. दिन के अंत तक 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए हैं.