IND vs SA: चौथे दिन देर से पारी घोषित करने की अफ्रीकी बल्लेबाज ने बताई ये वजह
IND vs SA 2nd Test Day 4: गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 549 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है.
Published : November 25, 2025 at 6:41 PM IST
IND vs SA 2nd Test: दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका का दबदबा चौथे दिन भी रहा. उन्होंने पहली पारी में 288 रनों की बढ़त लेने के बाद अपनी दूसरी पारी चौथे दिन के तीसरे सेशन में 260 पर 5वां विकेट गिरने के बाद की. जिससे उनकी कुल लीड 548 रनों की हो गई.
मैच पर साउथ अफ्रीका का फुल कंट्रोल देखते हुए, कई लोगों को उम्मीद थी कि अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा चौथे दिन अपनी दूसरी पारी जल्दी डिक्लेयर कर देंगे. लेकिन उन्होंने अपने युवा बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को अपना शतक पूरा करने का पूरा समय दिया जिससे वो अफ्रीका की कुल लीड 500 से ज्यादा की हो गई.
25 वर्षीय ट्रिस्टन यादगार सेंचुरी बनाने केवल छह रन दूर रह गए, और उनके 94 पर आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260/5 पर डिक्लेयर कर दी, जिससे भारत को 549 रन का मुश्किल टारगेट मिला.
A massive task awaits #TeamIndia on Day 5! 💪🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) November 25, 2025
Will the batters guard the fort? 🤔🏏#INDvSA 2nd Test 👉 Day 5 WED, NOV 26, 8:30 AM pic.twitter.com/C6rCQ6fWW9
चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स ने सेंचुरी से चूकने पर निराशा व्यक्त की लेकिन टीम की मजबूत स्थिति पर संतुष्टि का इजहार किया.
देर से पारी क्यों घोषित की?
देर से पारी घोषित किए जाने के बारे में कहा कि हमार डिक्लेरेशन बचे हुए ओवरों के बजाय हालात के हिसाब से तय किया गया था. लंच के बाद हमारे पास बल्लेबाजी करने के लिए 40 मिनट थे और मैंने सोचा कि मैं इस दौरान सेंचुरी करने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर जब जडेजा आए तो वो आखिरी ओवर था, इसलिए मैंने सोचा कि दो हिट मारकर सब कुछ अपने फेवर में कर लूंगा.
पिच में स्पिनरों के लिए बहुत कुछ है
उस स्वीप शॉट के बारे में बात करते हुए जिससे वह आउट हुए, कहा कि यह शॉट टर्न और अलग-अलग बाउंस वाली पिच पर सही ऑप्शन था. अगर आप सिर्फ डिफेंड करने की सोच रहे थे, तो मुझे लगा कि आप आसानी से आउट हो जाएंगे. इसलिए आपको ऐसी पिच पर ऐसी शॉट खेलना ही था. पिच पर कुछ ज्यादा पैरों के निशान बन गए हैं, जिससे स्पिनरों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है. हार्मी ने केएल राहुल को आउट करके ये दिखाया भी है. अगर हम सही एरिया में बॉल डालते हैं, तो इस विकेट में काफी कुछ है.
आखिरी दिन किसकी होगी जीत?
बता दें आखिरी दिन भारत को एक नामुमकिन चेस को पूरा करने के लिए 522 रन चाहिए, जबकि साउथ अफ्रीका को 2-0 से सीरीज जीतने के लिए आठ विकेट चाहिए. अगर अफ्रीका ये मैच जीत जाता है तो वो 2000 के बाद भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीतने में सफल हो जाएगा और दूसरी बार भारत को उसी की धरती पर व्हाइटवॉश करने वाला पहला देश भी बन जाएगा.