IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका 489 पर हुई ऑलआउट, भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति पर बनाए 9 रन

हैदराबाद : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन तीसरे सेशन में अफ्रीका 151.1 ओवर में 10 विकेट खोकर 489 रन बना पाई है. इसके बाद भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 6.1 ओवर में बिना विकेट खोए 9 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल 7 और केएल राहुल 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

दूसरा दिन: तीसरा सेशन

दक्षिण अफ्रीका दूसरे दिन के तीसरे सेशन में 151.1 ओवर में 489 रनों पर ऑलआउट हो गई है. इस सेशन में सेनुरन मुथुसामी 109, साइमन हार्मर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अफ्रीका का अंतिम विकेट मार्को जानसेन से रूप में गिरा. वो शतक लगाने से चूक गए और 91 बॉल में 6 चौके और 7 छक्कों के साथ 93 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. केशव महाराज 12 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए हैं.

इसके भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आए. अफ्रीका के लिए बॉलिंग की शुरुआत मार्को जानसेन और वियान मुल्डर ने की. भारत ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक पहली पारी में 6.1 ओवर में बगैर नुकसान के 9 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल 7 और केएल राहुल 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

दूसरा दिन: दूसरा सेशन

पहले सेशन के स्कोर 316/6 से आगे बढ़ते हुए दक्षिण अफ्रीका ने लंच तक 7 विकेट पर 428 रन बना लिए हैं. भारत को दूसरे सेशन में काइल वेरेन (45) के रूप में पारी की सातवां और दिन का पहला विकेट मिला. इसके बाद सेनुरन मुथुसामी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया. उन्होंने 192 बॉल में 9 चौके और 2 छक्कों के साथ अपना मेडन शतक दक्षिण अफ्रीका के लिए पूरा किया. इसी बीच मार्को जानसेन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 53 बॉल में 3 चौके और 4 छक्कों के साथ 50 रन पूरे किए. इस समय मुथुसामी 107 और जानसेन 51 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं.