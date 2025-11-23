IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका 489 पर हुई ऑलआउट, भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति पर बनाए 9 रन

ETV Bharat / sports

Published : November 23, 2025 at 9:43 AM IST

हैदराबाद : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन तीसरे सेशन में अफ्रीका 151.1 ओवर में 10 विकेट खोकर 489 रन बना पाई है. इसके बाद भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 6.1 ओवर में बिना विकेट खोए 9 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल 7 और केएल राहुल 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

दूसरा दिन: तीसरा सेशन
दक्षिण अफ्रीका दूसरे दिन के तीसरे सेशन में 151.1 ओवर में 489 रनों पर ऑलआउट हो गई है. इस सेशन में सेनुरन मुथुसामी 109, साइमन हार्मर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अफ्रीका का अंतिम विकेट मार्को जानसेन से रूप में गिरा. वो शतक लगाने से चूक गए और 91 बॉल में 6 चौके और 7 छक्कों के साथ 93 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. केशव महाराज 12 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए हैं.

इसके भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आए. अफ्रीका के लिए बॉलिंग की शुरुआत मार्को जानसेन और वियान मुल्डर ने की. भारत ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक पहली पारी में 6.1 ओवर में बगैर नुकसान के 9 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल 7 और केएल राहुल 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

दूसरा दिन: दूसरा सेशन
पहले सेशन के स्कोर 316/6 से आगे बढ़ते हुए दक्षिण अफ्रीका ने लंच तक 7 विकेट पर 428 रन बना लिए हैं. भारत को दूसरे सेशन में काइल वेरेन (45) के रूप में पारी की सातवां और दिन का पहला विकेट मिला. इसके बाद सेनुरन मुथुसामी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया. उन्होंने 192 बॉल में 9 चौके और 2 छक्कों के साथ अपना मेडन शतक दक्षिण अफ्रीका के लिए पूरा किया. इसी बीच मार्को जानसेन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 53 बॉल में 3 चौके और 4 छक्कों के साथ 50 रन पूरे किए. इस समय मुथुसामी 107 और जानसेन 51 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं.

दूसरा दिन: पहला सेशन
काइल वेरेन (1) और सेनुरन मुथुसामी (25) रन दूसरे दिन की शुरुआत की और पहले दिन के स्कोर 247/6 से पारी को आगे बढ़ाया. दूसरे दिन के पहले सेशन में अफ्रीका ने कोई विकेट नहीं गंवाया और स्कोर 316 तक पहुंचाया. इस बीच मुथुसामी ने अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 121 बॉल में 5 चौकों के साथ अपने 50 रन पूरे किए.

भारत-अफ्रीका के बीच कैसा रहा पहले दिन का खेल
इससे पहले इस मैच के पहले दिन टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने शानदार खेल दिखाया. उनके दोनों ओपनरों एडन मार्करम और रियान रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी कर दी. मार्करम ने 38 और रिकेल्टन ने 35 रन बनाए. कप्तान टेम्बा बावुमा ने कुल 41 रन बनाए. उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स 49 रन बनाकर आउट हुए. टॉनी डी जोरजी ने 28 और मुल्डर ने 13 रनों का योगदान दिया.

इस मैच के पहले दिन की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका के लिए काइल वेरेन (1) और सेनुरन मुथुसामी (25) रन बनाकर नाबाद रहे थे. कुलदीप यादव भारत के लिए पहले दिन सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए थे, जबकि बुमराह, सिराज और जडेजा को एक-एक विकेट मिला था.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग-11

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (विकेटकीपर), मार्को जेनसेन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, और केशव महाराज.

IND vs SA: दूसरे टेस्ट का पहला दिन खत्म, दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 247/6 रन
