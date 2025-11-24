ETV Bharat / sports

IND vs SA: एडेन मार्करम बने सुपरमैन, शानदार कैच की वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल

एडेन मार्करम का ये कैच इतना शानदार था कि सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी, और हर कोई उनके इस कैच की तारीफ कर रहा है. इस शानदार कैच की एक वीडियो क्लिप आप निचे देख सकते हैं.

मैच में पहले बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी अब गेंद और फील्डिंग से भी ग्राउंड पर धमाल मचा रहे हैं. गेंद से मार्को जानसेन 4 विकेट लेकर कहर बरपा रहे हैं तो वहीं फील्डिंग में अडन मार्करम सुपरमैन बने हुए हैं. उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी का शानदार कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया.

IND vs SA 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में भारतीय टीम मुश्किल में है. क्योंकि तीसरे दिन भारत ने मेहमान टीम के 489 रनों के जवाब नें 122 पर ही सात विकेट गंवा दिए है, जिससे मेजबान टीम पर फॉलोऑन का खतरा मंडराने लगा है.

मार्करम का ये कैच 42वें ओवर में आया, जब जानसेन की एक तेजी से उठती गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अजीब तरह से गेंद को रोका और बॉल बैट के उपरी हिस्से से लगकर स्लिप कॉर्डन की ओर चली गई. जहां दूसरी स्लिप में खड़े मार्करम ने अपनी दाईं हवा में उड़ते हुए एक हाथ से शानदार कैच पकड़ लिया.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन

मैच की बात करें तो तीसरे दिन भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रनों से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन चाय तक उसने 102 रन पर अपने चार विकेट खो दिए. जायसवाल ने 97 गेंदों पर 58 रन बनाए जबकि राहुल 63 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए. साई सुदर्शन एक बार फिर स्कोर नहीं कर सके और 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उसके बाद ध्रुव जुरेल अपना खाता खोले बिना ही वापस लौट गए.

दुसरे सेशन में भी भारत ने तीन विकेट खोए, जिससे लंच तक उनका स्कोर 7 विकेट पर 174 रन रहा. जिसमें कप्तान पंत (7), जडेजा (6) और रेड्डी (10) रन बनाकर आउट हो गए. खबर लिखे जाने तक भारत ने 194 पर अपना 8वां विकेट वाशिंगटन के रूप में खो दिया है. उन्होंने 48 रनों की पारी खेली. भारत अभी भी दक्षिण अफ्रीका से 295 रन पीछे हैं और फॉलोऑन से बचने के लिए 95 रन दूर है.