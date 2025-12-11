ETV Bharat / sports

IND vs SA: संजू-कुलदीप को करना पड़ेगा और इंतजार, दूसरे T20 में भारत की ऐसी होगी प्लेइंग-11

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन ( IANS PHOTO )

IND vs SA 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज (11 दिसंबर) चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना. मैच भारतीय समय के अनुसार शाम सात बजे से शुरू होगा, जिसको भारतीय फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट और दूरदर्शन पर देख सकते हैं. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी. भारतीय टीम ने कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच शानादर 101 रनों से जीतकर दूसरे मैच में कदम रख रही है. जिसकी वजह से टीम का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है. पहले मैच में सूर्यकुमार यादव की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक की तूफानी पारी (59) की वजह से मुश्किल पिच पर 175 रन बनाए और फिर एडेन मार्करम की टीम को 74 रनों पर ढेर करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. युवराज-हरमनप्रीत के नाम पर स्टैंड्स

इसलिए भारतीय टीम दूसरे टी20 को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के साथ साथ इस छोटे फॉर्मेट में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगी. खास बात यह है कि इस मैदान पर भारतीय पुरुष टीम पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगी, इससे पहले सितंबर में यहां दो महिला वनडे मैच खेले जा चुके हैं. मैच से पहले, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर स्टैंड्स का भी अनावरण किया जाएगा, जिससे इस मैच की अहमियत और बढ़ जाएगी.