IND vs SA: संजू-कुलदीप को करना पड़ेगा और इंतजार, दूसरे T20 में भारत की ऐसी होगी प्लेइंग-11

Team India Predicted XI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर डालें एक नजर.

IND vs SA 2nd T20
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 9:57 AM IST

3 Min Read
IND vs SA 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज (11 दिसंबर) चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना. मैच भारतीय समय के अनुसार शाम सात बजे से शुरू होगा, जिसको भारतीय फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट और दूरदर्शन पर देख सकते हैं. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

भारतीय टीम ने कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच शानादर 101 रनों से जीतकर दूसरे मैच में कदम रख रही है. जिसकी वजह से टीम का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है. पहले मैच में सूर्यकुमार यादव की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक की तूफानी पारी (59) की वजह से मुश्किल पिच पर 175 रन बनाए और फिर एडेन मार्करम की टीम को 74 रनों पर ढेर करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

युवराज-हरमनप्रीत के नाम पर स्टैंड्स
इसलिए भारतीय टीम दूसरे टी20 को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के साथ साथ इस छोटे फॉर्मेट में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगी. खास बात यह है कि इस मैदान पर भारतीय पुरुष टीम पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगी, इससे पहले सितंबर में यहां दो महिला वनडे मैच खेले जा चुके हैं. मैच से पहले, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर स्टैंड्स का भी अनावरण किया जाएगा, जिससे इस मैच की अहमियत और बढ़ जाएगी.

क्या भारत प्लेइंग-11 में कोई बदलाव कर सकता है?
अब सवाल ये है कि क्या भारत दूसरे टी20 में अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को ही बरकरार रखता है या प्लेइंग-11 में कोई बदलाव भी कर सकता है. पहले टी20 में भारतीय खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर नजर डालने से पता चलता है कि जिन दो खिलाड़ियों को प्रफॉर्मेंस कि बिना पर टीम से हटाया जा सकता है तो वो सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल ही है. क्योंकि सूर्या लगातार 19 पारियों से फ्लॉप चल रहे हैं जबकि गिल भी जब से जायसवाल की जगह आए हैं तब से कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सके हैं. लेकिन कप्तान और उपकप्तान होने की वजह से उनको प्लेइंग-11 से बाहर करना संभव ही नहीं है.

इसलिए पहले मैच में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए, भारत की T20 टीम काफी हद तक तय लग रही है, और टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करने की संभावना कम है. लड़ाई से सिर्फ विकेटकीपर की जगह को लेकर है. जितेश शर्मा और संजू सैमसन इस भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन भारत जितेश के साथ बना रह सकता है, इसलिए सैमसन अभी भी मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.

गेंदबाजी विभाग में, जसप्रीत बुमराह का चयन निश्चित है, और अर्शदीप सिंह के भी अपनी जगह बनाए रखने की संभावना है, खासकर यह मैच उनके IPL के घरेलू मैदान पर खेला जा रहा है. अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की वजह से कुलदीप यादव को बाहर रहना पड़ेगा.

भारत की संभावित प्लेइंग XI
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

TAGGED:

TEAM INDIA PREDICTED XI
IND VS SA LIVE STREAMING
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20 मैच
IND VS SA 2ND T20

