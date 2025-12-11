ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत को जीत के लिए मिला 214 रनों का लक्ष्य, डी कॉक ने खेली 90 रनों की तूफानी पारी

India vs South Africa 2nd T20: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 214 रन दिया. टीम के लिए डी कॉक ने शतक लगाया.

IND vs SA 2nd T20
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस जीतकर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. टीम के लिए क्विंटन डी कॉक ने शानदार 90 रनों की पारी खेली.

रीजा हेंड्रिक्स सस्ते में लौटे पवेलियन
दक्षिण अफ्रीका ने रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक ने पारी की शुरुआत की. इन दोनों ने 4.1 ओवर में 38 रनों की साझेदारी की. भारत को पहली सफलता वरुण चक्रवर्ती ने दिलाई. उन्होंने हेंड्रिक्स को 8 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया. इसके बाद एडन मार्करम 29 रनों के निजी स्कोर पर वरुण का दूसरा शिकार बने. मार्करम 12वें ओवर की अंतिम बॉल पर अक्षर पटेल को कैच थमा बैठे.

शतक लगाने से चूके क्विंटन डी कॉक
साउथ अफ्रीका के लिए इस दौरान क्विंटन डी कॉक ने शानदार पारी खेली. उन्हें भारतीय विकेटकीपर जिते शर्मा ने 16वें ओवर की पहली बॉल पर रन आउट कर दिया और वो शतक लगाने से मात्र 10 रनों से चूक गए. डी कॉक ने 46 बॉल में 5 चौके और 7 छक्कों के साथ 90 रनों की पारी खेली. इसके बाद टीम के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने 14 रन बनाए. उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया.

अफ्रीका के लिए अंतिम ओवर्स में डेविड मिलर 20 बॉल में 2 चौके और 1 छक्के के साथ 20 और डोनोवन फरेरा ने 16 बॉल में 1 चौके और 3 छक्कों के साथ 31 रनों की पारी खेली और टीम को 213 रनों तक पहुंचाया. भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए. उनके अलावा अक्षर पटेल ने 1 विकेट चटकाया.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

  • 5 - निकोलस पूरन (20 पारियां)
  • 5 - जोस बटलर (24 पारियां)
  • 5 - क्विंटन डी कॉक (12 पारियां)*

टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंदें डालने वाले खिलाड़ी

  • 13 - नवीन-उल-हक बनाम ZIM, हरारे, 2024
  • 13 - अर्शदीप सिंह बनाम SA, मुल्लनपुर, 2025*
  • 12 - सिसंडा मगाला बनाम PAK, जोहान्सबर्ग, 2021
ये खबर भी पढ़ें : सुनहरा मौका! मात्र 100 रुपये में लूट लो T20 वर्ल्ड कप के टिकट, जानिए भारत-पाक मैच के लिए देने होंगे कितने रूपये?

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA HIGHLIGHTS
IND VS SA 2ND T20 MATCH REPORT
QUINTON DE KOCK
ABHISHEK SHARMA
IND VS SA 2ND T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.