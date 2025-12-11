ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत को जीत के लिए मिला 214 रनों का लक्ष्य, डी कॉक ने खेली 90 रनों की तूफानी पारी

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस जीतकर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. टीम के लिए क्विंटन डी कॉक ने शानदार 90 रनों की पारी खेली.

रीजा हेंड्रिक्स सस्ते में लौटे पवेलियन

दक्षिण अफ्रीका ने रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक ने पारी की शुरुआत की. इन दोनों ने 4.1 ओवर में 38 रनों की साझेदारी की. भारत को पहली सफलता वरुण चक्रवर्ती ने दिलाई. उन्होंने हेंड्रिक्स को 8 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया. इसके बाद एडन मार्करम 29 रनों के निजी स्कोर पर वरुण का दूसरा शिकार बने. मार्करम 12वें ओवर की अंतिम बॉल पर अक्षर पटेल को कैच थमा बैठे.

शतक लगाने से चूके क्विंटन डी कॉक

साउथ अफ्रीका के लिए इस दौरान क्विंटन डी कॉक ने शानदार पारी खेली. उन्हें भारतीय विकेटकीपर जिते शर्मा ने 16वें ओवर की पहली बॉल पर रन आउट कर दिया और वो शतक लगाने से मात्र 10 रनों से चूक गए. डी कॉक ने 46 बॉल में 5 चौके और 7 छक्कों के साथ 90 रनों की पारी खेली. इसके बाद टीम के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने 14 रन बनाए. उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया.