IND vs SA: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी, टीम में 3 बदलाव

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चड़ीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम आए. इस दौरान सूर्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके साथ ही उन्होंने मार्करम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया.

अफ्रीकाई टीम में हुए 3 बड़े बदलाव

भारतीय टीम इस मैच में पिछले मैच की विनिंग टीम के साथ उतरी है, उसने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में 3 बदलाव किए हैं. ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज और एनरिक नॉर्टजे को बाहर किया गाय है, जबिक रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, और ओटनील बार्टमैन को मौका मिला है. इस मैच के टॉस के बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टिकटों की ब्रिकी करने की ओपनिंग की गई, जिसका ग्राउंड से ही ऐलान किया गया.

टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. थोड़ी ओस है इसलिए पहले बॉलिंग करना अच्छा ऑप्शन है. यह एक शानदार ग्राउंड है. यहां पहला मेंस गेम है इसलिए बहुत एक्साइटेड हूं. लड़कों के लिए जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है. उस विकेट पर 175 रन पार स्कोर था. हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा एफर्ट किया. वह जो बैलेंस देता है, वह कमाल का है. जिस तरह से वह शांत रहता है उसके ओवर्स भी टीम के लिए बहुत जरूरी हैं. हम उसी टीम के साथ खेलेंगे'.