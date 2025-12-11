ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी, टीम में 3 बदलाव

India vs South Africa 2nd T20: भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

IND vs SA 2nd T20
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (सूर्यकुमार यादव और एडन मार्करम) (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 6:32 PM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 6:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चड़ीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम आए. इस दौरान सूर्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके साथ ही उन्होंने मार्करम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया.

अफ्रीकाई टीम में हुए 3 बड़े बदलाव
भारतीय टीम इस मैच में पिछले मैच की विनिंग टीम के साथ उतरी है, उसने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में 3 बदलाव किए हैं. ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज और एनरिक नॉर्टजे को बाहर किया गाय है, जबिक रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, और ओटनील बार्टमैन को मौका मिला है. इस मैच के टॉस के बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टिकटों की ब्रिकी करने की ओपनिंग की गई, जिसका ग्राउंड से ही ऐलान किया गया.

टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. थोड़ी ओस है इसलिए पहले बॉलिंग करना अच्छा ऑप्शन है. यह एक शानदार ग्राउंड है. यहां पहला मेंस गेम है इसलिए बहुत एक्साइटेड हूं. लड़कों के लिए जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है. उस विकेट पर 175 रन पार स्कोर था. हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा एफर्ट किया. वह जो बैलेंस देता है, वह कमाल का है. जिस तरह से वह शांत रहता है उसके ओवर्स भी टीम के लिए बहुत जरूरी हैं. हम उसी टीम के साथ खेलेंगे'.

टॉस हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने कहा, 'हम भी बॉलिंग करते अगर टॉस जीत जाते. विकेट काफी अच्छा लग रहा है. अब हमें बोर्ड पर रन बनाने होंगे और उन्हें दबाव में डालना होगा. हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है. चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है. हम एक अच्छा टोटल बनाना चाहते हैं. हमारी टीम में तीन बदलाव हैं. रीज़ा लिंडे और बार्टमैन टीम में आए हैं.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीप), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

दक्षिण अफ्रीका: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.

ये खबर भी पढ़ें : सुनहरा मौका! मात्र 100 रुपये में लूट लो T20 वर्ल्ड कप के टिकट, जानिए भारत-पाक मैच के लिए देने होंगे कितने रूपये?
Last Updated : December 11, 2025 at 6:45 PM IST

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND T20
IND VS SA MATCH UPDATE
INDIA VS SOUTH AFRICA TOSS
SURYAKUMAR YADAV
IND VS SA 2ND T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.