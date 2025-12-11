ETV Bharat / sports

IND VS SA: हार्दिक पांड्या रचेंगे इतिहास, आज हासिल करेंगे खास रिकॉर्ड

हैदराबाद: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज यानी 11 दिसंबर (गुरुवार) को पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है. इस सीरीज का पहला मुकाबला कटक में भारत ने 101 रनों से जीत लिया था. अब भारत मुल्लांपुर में जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 आगे होना चाहेगा.

इस मैच में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा. न्यू चढ़ीगड़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में आज रात जब हार्दिक उतरेंगे तो उनके पास गेंद के साथ धमाल मचाने का मौका होगा. हार्दिक के पास टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए इतिहास रचने का मौका होगा.

हार्दिक पांड्या रचेंगे इतिहास

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच में हार्दिक पांड्या के पास अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने का मौका होगा. ऐसा करते ही वो भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे. हार्दिक से पहले ये कारनामा भारत के लिए अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह कर चुके हैं.