IND VS SA: हार्दिक पांड्या रचेंगे इतिहास, आज हासिल करेंगे खास रिकॉर्ड

IND VS SA T20: हार्दिक पांड्या अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बाद एक खास उपलब्धि हासिल करने से सिर्फ एक कमद दूर हैं.

Hardik Pandya
हार्दिक पांड्या (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज यानी 11 दिसंबर (गुरुवार) को पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है. इस सीरीज का पहला मुकाबला कटक में भारत ने 101 रनों से जीत लिया था. अब भारत मुल्लांपुर में जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 आगे होना चाहेगा.

इस मैच में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा. न्यू चढ़ीगड़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में आज रात जब हार्दिक उतरेंगे तो उनके पास गेंद के साथ धमाल मचाने का मौका होगा. हार्दिक के पास टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए इतिहास रचने का मौका होगा.

हार्दिक पांड्या रचेंगे इतिहास
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच में हार्दिक पांड्या के पास अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने का मौका होगा. ऐसा करते ही वो भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे. हार्दिक से पहले ये कारनामा भारत के लिए अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह कर चुके हैं.

अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले नंबर 1 गेंदबाज बने थे, जबकि पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह ने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए और भारत के लिए ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने. हार्दिक के पास 100 विकेट पूरे करने का सुनहरा मौका होगा, उनके नाम अब तक 99 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज है. वो 1 विकेट लेते ही ये मुकाम हासिल कर लेंगे.

हार्दिक पांड्या विकेट लेने का जश्न मनाते हुए
हार्दिक पांड्या विकेट लेने का जश्न मनाते हुए (IANS)

भारत और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, केशव महाराज, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे.

