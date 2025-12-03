ETV Bharat / sports

IND vs SA: किंग कोहली ने जड़ा लगातार दूसरा शतक, अनुष्का ने दी खास अंदाज में बधाई

विराट की इस शानदार पारी से जहां उनके फैंस खुश नजर आए और सोशल मीडिया पर उनको बधाई दे रहे हैं वहीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी विराट की फोटो के साथ एक दिल की इमोजी बनाकर अपने पति को बधाई दी है.

Virat Kohli Century: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रायपुर में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भी विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेली. ये इस सीरीज में उनकी लगातार दूसरी सेंचुरी है. उन्होंने 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. ये उनके वनडे करियर का 53वां और 84वां इंटरनेशनल शतक है. शतक पूरा करने के बाद कोहली ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 93 गेंदों पर 102 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनकी इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे.

लगातार तीसरी बार सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर

इसके अलावा कोहली ने पिछले तीन वनडे पारियों में नाबाद 74 रन, 135 रन और 50 की पारी खेली है. जिसके साथ वो वनडे में 13 बार लगातार तीन या उससे ज्यादा पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. इस फॉर्मेट में किसी के लिए सबसे ज्यादा 11 बार रोहित शर्मा ने ऐसा किया है, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 10 बार ऐसा किया है.

विराट की पिछली तीन पारियां

विराट कोहली ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद आखिरी वनडे में नाबाद 74 रनों की पारी खेलकर भारत को 9 विकेट से मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, हालांकि भारत वो सीरीज 2-1 से हार गया था. उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू सीरीज के पहले ही मैच में 135 रनों की पारी खेलकर किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक (52) बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. अब उन्होंने सीरीज के दूसरे मैच में भी शतक जड़ दिया है.

गायकवाड़ ने भी जड़ा शतक

विराट कोहली के अलावा रुतुराज गायकवाड़ ने भी शतक बनाया. उन्होंने 83 बॉल पर 105 रनों की शानदार पारी खेली. ये उनके वनडे करियर की पहली सेंचुरी है. अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान गायकवाड़ ने 12 चौके और 2 छक्के शामिल हैं.

IND vs SA दूसरा वनडे

सीरीज के पहले मैच में 17 रनों से मात देने के बाद भारत ने दूसरे मैच में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए खबर लिखे जाने तक 41 ओवर में 5 विकेट खोकर 291 रन बना लिए हैं.