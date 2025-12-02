ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारतीय टीम पहुंची रायपुर, कोहली का बच्चों ने किया शानदार स्वागत, देखें वीडियो

Team India reaches Raipur: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे 3 दिसंबर को खेला जाना है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें
भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 10:01 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 10:40 AM IST

IND vs SA 2nd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें रांची से रायपुर पहुंच गई है. जहां 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. रांची में खेले गए पहले मैच में भारत ने मेहमान टीम को 17 रनों से मात दी थी.

इसलिए भारत जहां दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की निर्णायक बढ़त बनाना चाहेगा, वहीं दक्षिण अफ्रीका सीरीज को 1-1 से बराबर करने के लिए इस मैच को जीतने की पूर कोशिश करेगा.

कोहली का स्वागत
भारतीय टीम का रायपुर पहुंचने पर होटल में शानदार स्वागत किया गया. टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बच्चों ने फूलों से स्वागत किया, जो सबसे से खास था. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. नीची आप वीडियो को देख सकते हैं.

रोहित-विराट का शानदार प्रदर्शन

विराट कोहली ने पहले मैच में शानदार सेंचुरी करके सुर्खियां बटोरी थीं. कोहली ने 120 गेंदों में 11 चौकों और सात छक्कों की मदद से 135 रन बनाए थे और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट सेंचुरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए खेल के एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 52 वनडे सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

कोहली के अलावा उस मैच में रोहित ने भी कमाल का प्रदर्शन किया था. उन्होंने 51 गेंदों पर 57 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे. जिसकी वजह से वो वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों के शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड से आगे निकल गए. रोहित के नाम अब 352 छक्के हैं जबकि अफरीदी के नाम 351 छक्के थे.

सीरीज में भारत आगे
पहले मैच की बात करें तो भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 349/8 का स्कोर किया. और फिर साउथ अफ्रीका 323 पर ऑलआउट हो गया, जिससे वे 17 रन से मैच हार गए. इस जीत के साथ, भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

