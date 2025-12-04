ETV Bharat / sports

सेंचुरी के बावजूद कोहली को लगा बड़ा झटका, 6 साल बाद विराट का शतक नहीं आया भारत के काम

Virat Kohli Century Record: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 102 रनों की पारी खेली.

विराट कोहली
विराट कोहली
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. बुधवार 3 दिसंबर को रायपुर में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 359 रनों को चेस करके 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

इसके साथ ​​साउथ अफ्रीका वनडे में भारत द्वारा दिए गए सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने वाली संयुक्त रूप से पहली टीम बन गई. इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में भारत के खिलाफ उतने ही रन चेस करके जीत हासिल की थी.

कोहली-गायकवाड़ का शतक
भारत की तरफ से विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी बनाई. कोहली ने 93 गेंदों पर 102 रन बनाए, जिसमें सात चौके और दो छक्के शामिल थे. ये उनके वनडे करियर का 53वां शतक और इंटरनेशनल क्रिकेट में 84वां शतक था. जबकि गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 105 रनों की पारी खेली, जो वनडे फॉर्मेट में उनका पहला शतक है.

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 102 रनों की पारी खेली
विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 102 रनों की पारी खेली

6 साल बाद विराट का शतक गया बेकार
शतक बनाने के बावजूद विराट कोहली को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि भारत पिछले 6 सालों में एक भी वनडे मैच नहीं हारा है जिसमें कोहली ने शतक बनाया हो. उनके पिछले 18 वनडे शतकों में से 17 ने भारत को जीत दिलाई है. अब, ठीक 6 साल बाद, वनडे में कोहली के शतक बनाने के बावजूद भारत को हार का सामना करना पड़ा है.

इस मैच से पहले भारत 2019 में एक वनडे मैच हारा था, जिसमें विराट ने शतक बनाया था. रांची में खेले गए उस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 32 रनों जीता था. 314 रनों के टारगेट का पीछा करते कोहली ने 95 गेंदों पर शानदार 123 रन बनाए थे, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल था. लेकिन भारत टारगेट से 32 रन पीछे रह गया था.

6 साल बाद विराट का शतक गया बेकार
6 साल बाद विराट का शतक गया बेकार

कोहली के 8 शतक रहे फेल
कोहली का वनडे में चेस करते हुए शानदार रिकॉर्ड है. इसी वजह से उनको चेस मास्टर कहा जाता है. उनकी 53 वनडे सेंचुरी में से भारत को 44 में जीत मिली हैं. जिसमें चेज करते हुए 24 सेंचुरी आई है. इनमें से भारत सिर्फ 7 मैच हारा है. कोहली का चेज के दौरान औसत 89.29 का है.

कुल मिलाकर, कोहली के वनडे करियर में लगाई गई 53 सेंचुरी में से भारत आठ मैच हारा है और एक मैच ड्रॉ रहा है. कोहली ने इस साल 12 ODI में 58.60 की एवरेज और 92.72 की स्ट्राइक रेट से 586 रन बनाए हैं, जिसमें तीन सेंचुरी और तीन हाफ सेंचुरी शामिल हैं.

भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. जो अभी 1-1 से बराबर है. तीसरा और अंतिम मैच शनिवार 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा.

