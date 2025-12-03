ETV Bharat / sports

IND vs SA: रुतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोक रचा इतिहास, इस भारतीय खिलाड़ी को छोड़ा पीछे

टीम इंडिया इस मैच में जब रोहित शर्मा (14) और यशस्वी जायसवाल (22) का विकेट 9.4 ओवर तक 62 पर गंवा चुकी थी. उसके बाद आकर गायकवाड़ ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया. इस मैच में रुतुराज ने 77 बॉल में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपने 100 रन पूरे कर मेडन सेंचुरी लगाई.

हैदराबाद: टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा वनडे मैच खेल रही है. इस मैच में भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 42 ओवर में 2 विकेट खोकर 295 का स्कोर पार कर लिया है. भारत के लिए इस मुकाबले में रुतुराज गायकवाड़ ने कमाल का प्रदर्शन किया और शतकीय पारी खेली.

रुतुराज गायकवाड़ ने रचा इतिहास

गायकवाड़ ने 83 बॉल में 105 रनों की पारी खेली. उनकी पारी का अंत मार्को जानसेन ने किया, जिन्होंने टॉनी डी जोरजी के हाथों उन्हें कैच आउट कराया. रुतुराज गायकवाड़ आउट होने के बावजूद भी इतिहास रच गए. उन्होंने बतौर भारतीय बैटर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कमाल करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

गायकवाड़ ने पठान को दी मात

इस मैच में शतक लगाने के साथ ही रुतुराज गायकवाड़ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. गायकवाड़ ने 77 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की है. इसके साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान को पीछे छोड़ दिया है. पठान ने 2011 में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 68 बॉल में शतक बनाया था.

इस मैच की बात करें तो भारत के स्टार बैटर विराट कोहली भी अपना शतक पूरा कर चुके हैं. कोहली ने 90 बॉल में 7 चौके और 2 छक्कों के साथ 100 रन पूरे किए. उन्होंने 102 रनों की पारी खेली. ये उनका वनडे क्रिकेट में 53वां शतक है, जबकि अंतरराष्ट्रीय करियर का 84वां शतक है.