ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 रन, विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ ने ठोके शतक

Ind vs SA 2nd ODI: रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे मैच में भारत ने 358 रन बनाए हैं.

Ind vs SA 2nd ODI
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (ians)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 के नुकसान पर 358 रन बनाए हैं. भारत के लिए इस मुकाबले में रुतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली ने कमाल का प्रदर्शन किया और शतकीय पारियां खेली. अब अफ्रीका को जीत के लिए 359 रनों की जरूरत होगी.

रुतुराज और विराट कोहली ने लगाए शतक
भारत के लिए पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की थी. ये दोनों 9.4 ओवर तक 62 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट गए. रोहित शर्मा 14 और यशस्वी जायसवाल 22 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. इसके बाद रुतुराज गायकवाड़ ने 77 बॉल में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपने 100 रन पूरे कर वनडे में मेडन सेंचुरी लगाई. गायकवाड़ ने 83 बॉल में 105 रनों की पारी खेली.

तो वहीं विराट कोहली भी अपना शतक पूरा किया. कोहली ने 90 बॉल में 7 चौके और 2 छक्कों के साथ 100 रन पूरे किए. उन्होंने 93 बॉल में 102 रनों की पारी खेली और वनडे क्रिकेट में अपना 53वां शतक लगाया. उनके अलावा कप्तान केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया. राहुल ने 43 बॉल में 6 चौके और 2 छक्कों के साथ 66 रनों की पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मैच में मार्को जानसेन ने 2 चटकाए, जबकि नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी ने 1-1 विकेट लिया.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs SA: रुतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोक रचा इतिहास, इस भारतीय खिलाड़ी को छोड़ा पीछे

TAGGED:

IND VS SA
VIRAT KOHLI
RUTURAJ GAIKWAD
IND VS SA 2ND ODI MATCH REPORT
INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.