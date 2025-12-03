ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 रन, विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ ने ठोके शतक

हैदराबाद: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 के नुकसान पर 358 रन बनाए हैं. भारत के लिए इस मुकाबले में रुतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली ने कमाल का प्रदर्शन किया और शतकीय पारियां खेली. अब अफ्रीका को जीत के लिए 359 रनों की जरूरत होगी.

रुतुराज और विराट कोहली ने लगाए शतक

भारत के लिए पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की थी. ये दोनों 9.4 ओवर तक 62 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट गए. रोहित शर्मा 14 और यशस्वी जायसवाल 22 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. इसके बाद रुतुराज गायकवाड़ ने 77 बॉल में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपने 100 रन पूरे कर वनडे में मेडन सेंचुरी लगाई. गायकवाड़ ने 83 बॉल में 105 रनों की पारी खेली.