IND vs SA: भारतीय कप्तान ने दूसरे वनडे में हार का ठीकरा इन पर फोड़ा, जडेजा भी बने हार की एक वजह

भारतीय कप्तान ने दूसरे वनडे में हार का ठीकरा इन पर फोड़ा ( IANS PHOTO )

रायपुर: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बुधवार, 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. मैच में भारतीय टीम 358 रनों को डिफेंड नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उनको सीरीज 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इंडिया ने रुतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के शतकों के अलावा केएल राहुल के नाबाद 66 रन की बदौलत 5 विकेट पर 358 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. लेकिन साउथ अफ्रीका ने एडेन मार्करम के 110 रन, मैथ्यू ब्रीट्जके के तेज 68 रन और डेवाल्ड ब्रेविस के 54 रन की बदौलत चार गेंद शेष रहते इसे चेस कर लिया. हार के जिम्मेदार कौन?

मैच हारने के बाद कप्तान केएल राहुल ने हारने का कारण ओस और टॉस को बातया. उन्होंने कहा कि दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका से चार विकेट से मिली हार को पचाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दूसरी इनिंग में भारी ओस की वजह से बॉलिंग करना मुश्किल हो गया था. राहुल ने मैच के बाद कहा, 'दूसरी इनिंग में इतनी ज्यादा ओस थी की बॉलिंग करना कितना मुश्किल था. इसी वजह से अंपायर बॉल भी बदल दी. इसके उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैच में टॉस बहुत बड़ा रोल निभाता है, और मैं टॉस हारने के लिए खुद को कोस रहा हूं.'