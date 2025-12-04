ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारतीय कप्तान ने दूसरे वनडे में हार का ठीकरा इन पर फोड़ा, जडेजा भी बने हार की एक वजह

IND vs SA 2nd ODI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनेड में भारतीय टीम 358 रनों को डिफेंड नहीं कर सकी.

भारतीय कप्तान ने दूसरे वनडे में हार का ठीकरा इन पर फोड़ा
भारतीय कप्तान ने दूसरे वनडे में हार का ठीकरा इन पर फोड़ा (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 10:32 AM IST

रायपुर: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बुधवार, 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. मैच में भारतीय टीम 358 रनों को डिफेंड नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उनको सीरीज 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

इंडिया ने रुतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के शतकों के अलावा केएल राहुल के नाबाद 66 रन की बदौलत 5 विकेट पर 358 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. लेकिन साउथ अफ्रीका ने एडेन मार्करम के 110 रन, मैथ्यू ब्रीट्जके के तेज 68 रन और डेवाल्ड ब्रेविस के 54 रन की बदौलत चार गेंद शेष रहते इसे चेस कर लिया.

हार के जिम्मेदार कौन?
मैच हारने के बाद कप्तान केएल राहुल ने हारने का कारण ओस और टॉस को बातया. उन्होंने कहा कि दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका से चार विकेट से मिली हार को पचाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दूसरी इनिंग में भारी ओस की वजह से बॉलिंग करना मुश्किल हो गया था.

राहुल ने मैच के बाद कहा, 'दूसरी इनिंग में इतनी ज्यादा ओस थी की बॉलिंग करना कितना मुश्किल था. इसी वजह से अंपायर बॉल भी बदल दी. इसके उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैच में टॉस बहुत बड़ा रोल निभाता है, और मैं टॉस हारने के लिए खुद को कोस रहा हूं.'

साथ ही राहुल ने ये भी कहा कि गेंदबाजी और फील्डिंग और भी बेहतर हो सकती थी. उन्होंने कहा, 'हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बेहतर कर सकते थे. बैटिंग में, मुझे पता है कि 350 अच्छा स्कोर रहा है, लेकिन पिछले गेम के बाद भी ड्रेसिंग रूम में यही बात चल रही थी कि हम गीली गेंद से बॉलर्स को राहत देने के लिए एक्स्ट्रा 20-25 रन कैसे बना सकते हैं.'

रुतुराज की तारीफ
केएल राहुल ने गायकवाड़ और कोहली के बीच 195 रन की पार्टनरशिप की तारीफ की और कहा, 'रुतु और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, उसे देखना बहुत अच्छा लगा. विराट को हमने 55 बार, या 53 बार ऐसा करते देखा है. वह बस अपना काम करते रहते हैं. रुतु को बैटिंग करते देखना बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उन्होंने फिफ्टी बनाने के बाद तेज रफ्तार से बैटिंग की, उसी से हमें एक्स्ट्रा 20 रन मिले. लेकिन लोअर ऑर्डर और ज्यादा रन बना सकते थे'

जडेजा भी बने गुनहगार
बता दें कि लोवर ऑर्डर में राहुल और जडेजा बल्लेबाजी करने आए थे. जिसमें राहुल ने 153 की स्ट्राइक रेट से 66 रन बनाए, लेकिन जडेजा 27 गेंद पर केवल 24 रन ही बना सके. जो की काफी स्लो था. इसलिए जडेजा की स्लो बल्लेबाजी को भी हार का एक कारण बताया जा रहा है.

तीसरा मैच कब?
इस हार की वजह से तीन मैचों की सीरीज एक-एक से बराबर हो गई है और अब सीरीज का तीसरा मैच फाइनल मैच होगा. जो कि 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा.

