IND vs SA 2025: दक्षिण अफ्रीका ने T20 और ODI टीम का किया ऐलान, जानिए किसे मिली टीम की कमान ?
IND vs SA 2025: दो टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका भारत से तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेगा.
Published : November 22, 2025 at 10:13 AM IST|
Updated : November 22, 2025 at 12:49 PM IST
South Africa tour of India 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद सीमित ओवरों की सीरीज में आमने सामने होंगी. तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक खेले जाएगी, जबकि पांच मैचों की टी20आई सीरीज 9 से 19 दिसंबर तक चलेगी.
एनरिक नोर्किया की वापसी
इस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए मेहमान टीम साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया T20 टीम में वापसी कर रहे हैं. 32 साल के नोर्किया ने आखिरी बार जून 2024 में बारबाडोस में भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में साउथ अफ्रीका के लिए खेला था. हेड कोच शुक्री कॉनराड ने कहा, 'एनरिक का T20 टीम में स्वागत करना बहुत अच्छा है, जो चोट की वजह से पिछले टूर से बाहर रहे थे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वह क्या लाते हैं, इसलिए हम उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं.'
कगिसो रबाडा बाहर
उन्होंने ये भी कहा कि हम इस टूर पर कगिसो रबाडा को मिस करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने इंडिया पर पहले टेस्ट में जीत में देखा, इस ग्रुप में गहराई है और एक स्क्वॉड के तौर पर यह हमारा एक मेन गोल है, ऐसे प्लेयर्स से भरी यूनिट बनाना जो किसी भी समय आगे बढ़ सकें. हर बार जब कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो यह दूसरे प्लेयर के लिए आगे आने का रास्ता खोलता है. हम और प्लेयर्स को आगे आते देखना चाहते हैं जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से अक्सर देख रहे हैं.
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 21, 2025
The South African Men’s selection panel has announced full-strength squads for the upcoming white-ball tour against India.
One-Day International (ODI) captain Temba Bavuma will lead the side in the three-match ODI series from 30 November - 06… pic.twitter.com/fyVcdWlH8T
टेम्बा बावुमा इंडिया के खिलाफ रांची, रायपुर और विशाखापट्टनम में खेली जाने वाली ODI सीरीज में टीम को लीड करेंगे. जबकि कटक, न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद में खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए एडन मार्करम टीम की कप्तानी करेंगे.
T20 सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी
हेड कोच ने कहा, 'हम कई वजहों से इस व्हाइट-बॉल टूर का सच में इंतजार कर रहे हैं. खास तौर पर T20 सीरीज हमारे लिए अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम को फाइनल करने का एक अहम मौका है, जो भारत में भी खेला जाएगा. उस टूर्नामेंट की ओर बढ़ते हुए कॉम्बिनेशन और रोल पर अभी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है.'
साउथ अफ्रीकी ODI टीम
टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जेनसेन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, और प्रेनेलन सुब्रेयन.
साउथ अफ्रीकी T20I टीम
एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्टजे और ट्रिस्टन स्टब्स.