ETV Bharat / sports

IND vs SA 2025: दक्षिण अफ्रीका ने T20 और ODI टीम का किया ऐलान, जानिए किसे मिली टीम की कमान ?

South Africa tour of India 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद सीमित ओवरों की सीरीज में आमने सामने होंगी. तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक खेले जाएगी, जबकि पांच मैचों की टी20आई सीरीज 9 से 19 दिसंबर तक चलेगी.

एनरिक नोर्किया की वापसी

इस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए मेहमान टीम साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया T20 टीम में वापसी कर रहे हैं. 32 साल के नोर्किया ने आखिरी बार जून 2024 में बारबाडोस में भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में साउथ अफ्रीका के लिए खेला था. हेड कोच शुक्री कॉनराड ने कहा, 'एनरिक का T20 टीम में स्वागत करना बहुत अच्छा है, जो चोट की वजह से पिछले टूर से बाहर रहे थे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वह क्या लाते हैं, इसलिए हम उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं.'

कगिसो रबाडा बाहर

उन्होंने ये भी कहा कि हम इस टूर पर कगिसो रबाडा को मिस करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने इंडिया पर पहले टेस्ट में जीत में देखा, इस ग्रुप में गहराई है और एक स्क्वॉड के तौर पर यह हमारा एक मेन गोल है, ऐसे प्लेयर्स से भरी यूनिट बनाना जो किसी भी समय आगे बढ़ सकें. हर बार जब कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो यह दूसरे प्लेयर के लिए आगे आने का रास्ता खोलता है. हम और प्लेयर्स को आगे आते देखना चाहते हैं जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से अक्सर देख रहे हैं.