IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया, WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे जबकि भारत ने पहली पारी में 189 रन बनाने में सफल रहा था. जिसकी वजह से उसे 30 रनों की बढ़त भी मिल गई थी. लेकिन दूसरी पारी में अफ्रीका कप्तान टेम्बा बावुमा की नाबाद 51 रनों की पारी की वजह से 153 रन बनाने में सफल रहा, और भारत को जीत के लिए एक मुश्किल पिच पर 124 का टारगेट रखा.

भारत की दूसरी पारी में वॉशिंग्टन सुंदर 31 और अक्षर पटेल 26 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके, जबकि केशव महाराज और जानसन को दो-दो विकेट मिले और एक विकेट एडम मार्कराम को मिला. शुभमन गिल मैच से पहले ही बाहर हो चुके थे.

IND vs SA 1st Test: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हरा दिया है. तीसरे दिन भारत को जीत के लिए 124 रन बनाने थे, लेकिन मेहमान टीम के गेंदबाजों ने मेजबान टीम के बल्लेबाजों को चलने नहीं दिया और भारत की दूसरी पारी को केवल 93 रनों पर ही समेट दिया.

भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप

124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की बल्लेबाज शुरू से ही लड़खड़ा गई और जायसवाल (0), राहुल (1), जुरेल (16), कप्तान पंत (2) और जडेजा (18) सब बुरी तरह से फ्लॉप रहे. जिसकी वजह से भारतीय बल्लेबाज एक छोटे से लक्ष्य को चेस नहीं कर सका. इस शानदार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. जहां भारत सीरीज बराबर करने की कोशिश करना चाहेगा.

WTC पॉइंट्स टेबल 2025-27 (ICC)

WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर

इस जीत ने दक्षिण अफ्रीका को WTC पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर से उठाकर दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है, वहीं भारत अब एक और स्थान नीचे खिसक कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है है. अफ्रीका के 3 मैच में 2 जीत और एक हार के साथ को कुल 66.67 अंक प्रतिशत हो गया है. जबकि भारत के 8 मैचों को बाद चार जीत, तीन हार और एक ड्रॉ के साथ कुल 54.17 अंक प्रतिशत हो गया है.

गंभीर ने क्या कहा?

मैच हारने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, 'मुझे लगा कि 123 का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता था. रन बनाने के लिए सही जज्बे की जरूरत होती है, जब आप अच्छा नहीं खेलते तो यही होता है.' पिच के बारे में बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा, 'यही वो पिच थी जिसकी हमने मांग की थी और हमें यही मिली.'

मैन ऑफ दि मैच किस खिलाड़ी को मिला?

मैच मे शानदार गेंदबाजी करने वाले साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए. मैच के बाद हार्मर ने कहा, 'मैं जुरेल, जडेजा और पंत के विकेटों के मामले में भाग्यशाली रहा, ये सर्वश्रेष्ठ गेंदें नहीं थीं. मैं यहां जीत हासिल करके खुश हूं.'