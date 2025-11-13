IND vs SA पहले टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, कब और कहां देख सकेंगे मैच, जानें पूरी जानकारी
IND vs SA 1st Test live streaming: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से शुरू हो रहा है.
Published : November 13, 2025 at 1:56 PM IST
IND vs SA 1st Test: भारतीय क्रिकेट टीम घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जहां 6 साल बाद कोई टेस्ट मैच आयोजित हो रहा है.
भारतीय टीम पिछली टेस्ट सीरीज में अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज को 2-0 से मात देकर सीरीज अपने नाम की थी, वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने अपने पिछले टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था.
खास बात ये है कि WTC 2025-27 के चक्र में ये भारत की तीसरी सीरीज होगी जबकि दक्षिण अफ्रीका की दूसरी. वहं अंक तालिका में भारतीय टीम 7 मैचों में 4 जीत, 2 हार और एक ड्रॉ के बाद 61.90 अंक प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों में एक हार और एक जीत के बाद 50 अंक प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है.
Big shoes to fill! 🤜🏻🤛🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) November 13, 2025
South Africa’s skipper #TembaBavuma believes India’s young gun, #ShubmanGill, has shown he truly belongs at the highest level and there’s no looking back now! 🇮🇳🔥#INDvSA 👉🏻 1st Test | FRI, 14 NOV | 8:30 AM on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/T3aQJ67CqN
भारतीय टीम की अगुवाई युवा बल्लेबाज शुभमन गिल करेंगे जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमान एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज टिम्ब बवुमा के हाथों में होगी. वो पाकिस्तान के खिलाफ चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे. इसके अलावा ऋषभ पंत भी इस सीरीज में वापसी करेंगे, जो इंग्लैंड में लगी पैर की चोट की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए थे.
IND vs SA मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाले पहले टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे होगा. लेकिन पहली गेंद सुबह 9:30 बजे डाली जाएगी.
Get ready for some a lot of fire! 🔥💥#JaspritBumrah charging at the South African batters, #KagisoRabada testing India’s young guns - this is going to be too much fun! 🙌👊#INDvSA 👉🏻 1st Test | FRI, 14 NOV | 8:30 AM on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/tb4PTAYGOm— Star Sports (@StarSportsIndia) November 13, 2025
IND vs SA सीरीज 2025 टेस्ट टीम
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर, उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप.
दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज 2025
भारत और दक्षिण अफ्रीका एक महीने से ज्यादा समय में दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेगी. पहले टेस्ट के बाद गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम 22 नवंबर से दूसरे टेस्ट की मेजबानी करेगा. उसके बाद रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. कटक, मुल्लांपुर, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद पांच टी20 मैचों की मेजबानी करेंगे.
Complete Domination 😎— Star Sports (@StarSportsIndia) November 12, 2025
Will Team India continue their unbeaten run vs South Africa at home? 🇳👀#INDvSA, 1st Test starts FRI, 14th NOV, 8:30 AM on Star Sports Network & JioHotstar! pic.twitter.com/IAjycGcQoK
IND vs SA सीरीज 2025 का पूरा शेड्यूल
- पहला टेस्ट: 14 - 18 नवंबर, ईडन गार्डन्स
- दूसरा टेस्ट: 22 - 26 नवंबर, बरसापारा
- पहला वनडे: 30 नवंबर, रांची, दोपहर 1:30 बजे
- दूसरा वनडे: 3 दिसंबर, रायपुर, दोपहर 1:30 बजे
- तीसरा वनडे: 6 दिसंबर, विशाखापट्टनम, दोपहर 1:30 बजे
- पहला टी20: 9 दिसंबर, कटक, शाम 7:00 बजे
- दूसरा टी20: 11 दिसंबर, चंडीगढ़ (मुल्लांपुर), शाम 7:00 बजे
- तीसरा टी20: 14 दिसंबर, धर्मशाला, शाम 7:00 बजे
- चौथा टी20: 17 दिसंबर, लखनऊ, शाम 7:00 बजे
- 5वां टी20: 19 दिसंबर, अहमदाबाद, शाम 7:00 बजे