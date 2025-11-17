'शमी इस टेस्ट टीम में जगह पाने के हकदार हैं'... पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष की हेड कोच गौतम गंभीर को सलाह
Ganguly on Mohammed Shami: मोहम्मद शमी ने आखिरी टेस्ट 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था.
Published : November 17, 2025 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट 30 रनों से हारने के बाद भारतीय टीम पर कड़ी आलोचना हो रही है. क्रिकेट प्रशंसकों से लेकर पुर्व क्रिकेटर भारतीय बल्लेबाजों को इस हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर स्पिन के खिलाफ आप की तकनीक सही नहीं होगी और तो फिर आप ऐसी प्रस्थिति में मैच नहीं जीत सकेंगे.
बता दें कि भारतीय टीम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 124 रनों का लक्ष्य नहीं हासिल कर सकी और 93 रनों पर ही ढेर हो गई, जिसकी वजह से उनको 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही प्रोटियाज ने भारतीय धरती पर 15 साल बाद यादगार टेस्ट जीत दर्ज करने में सफल हो गया.
सौरव गांगुली की सलाह
कोलकाता टेस्ट हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टीम प्रबंधन और हैड कोच को कई सलाह दी है. उन्होंने इस टेस्ट टीम में मोहम्मद शमी को शामिल करने की अपील की और अच्छी पिचों पर खेलने की सलाह भी दी. मीडिया चैनल स्पोर्ट्स तक से बात करते हुए, गांगुली ने कहा कि हेड कोच गौतम गंभीर को आगे चलकर शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तिकड़ी पर भरोसा रखना चाहिए.
बंगाल क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष गांगुली ने कहा,'मुझे गौतम बहुत पसंद हैं, उन्होंने 2011 और टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्हें भारत की अच्छी पिचों पर खेलना होगा. उन्हें बुमराह, सिराज और शमी पर भरोसा रखना होगा.'
'शमी टेस्ट टीम में जगह पाने के हकदार हैं'
गांगुली ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि शमी इस टेस्ट टीम में जगह पाने के हकदार हैं. शमी और स्पिनर उनके लिए टेस्ट मैच जीतेंगे.' बता दें कि इस सीजन में घरेलू सर्किट में वापसी के बाद से, शमी शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने चार मैचों में 17.35 की औसत से 17 विकेट लिए हैं.
शमी ने आखिरी बार 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. उसके बाद से चयनकर्ताओं ने उनको अनफिट करार देकर इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया.
'पिच को खेल से दूर रखना चाहिए'
अच्छी विकटों पर खेलने के बारे में बात करते हुए गांगुली ने यह भी कहा कि गंभीर और भारतीय टीम प्रबंधन को अच्छी पिचों पर खेलना चाहिए और पिच को खेल से दूर रखना चाहिए, और मैच को जल्दी खत्म करने के बजाय पांच दिनों में जीतने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर उनके बल्लेबाज 350-400 रन नहीं बना पाएंगे, तो वे टेस्ट मैच नहीं जीत पाएंगे.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा.
