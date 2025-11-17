ETV Bharat / sports

'शमी इस टेस्ट टीम में जगह पाने के हकदार हैं'... पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष की हेड कोच गौतम गंभीर को सलाह

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ( IANS PHOTO )