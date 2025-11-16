ETV Bharat / sports

IND vs SA पहला टेस्ट: भारत को लगा बड़ा झटका, कप्तान गिल कोलकाता टेस्ट से हुए बाहर

Shubman Gill injury Update: बीसीसीआई ने शुभमन गिल की चोट पर बड़ा अपडेट दिया है.

कप्तान गिल मैच से हुए बाहर
कप्तान गिल मैच से हुए बाहर (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 11:02 AM IST

Shubman Gill Ruled Out: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. तीसरे दिन भारत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण मैच से बाहर हो गए हैं.

तीसरे दिन के खेल से पहले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक अपडेट जारी करते हुए कहा कि गिल को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है और वह फिलहाल मेडिकल टीम की निगरानी में हैं, इसलिए वह बाकी टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं.

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, "कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई थी. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. वह फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं, इसलिए वह आगे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी.'

बता दें कि गिल पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में ऐंठन के बाद चार रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए और उसके बाद मैदान पर नहीं लौटे.

IND vs SA पहले टेस्ट का तीसरा दिन
तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी पारी में 153 रन बना सकी. जिसकी वजह से भारत को ये मैच जीतने के लिए 124 रनों का लक्ष्य मिला. दूसरी पारी में मेहमान टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा सबसे ज्यादा 55 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि भारत की तरफ से जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. अफ्रीकी टीम ने अपनी पहली में 159 रन बनाए थे, वहीं भारत ने पहली पारी 189 रन का स्कोर किया था. जिससे उनको 30 रनों की बढ़त भी मिल गई थी.

अब भारत को सीरीज में 1-0 की लीड बनाने के लिए 124 रन बनाने होंगे. लेकिन उनके पास केवल 9 विकेट ही होंगे. क्योंकि कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं.

