IND vs SA पहला टेस्ट: हार के बाद कप्तान और कोच ने पिच को लेकर बोली बड़ी बात

IND vs SA 1st Test: ईडन गार्डन्स में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

IND vs SA 1st Test
IND vs SA पहला टेस्ट (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 5:10 PM IST

हैदराबाद: मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने भारत को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 30 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. मैच के बाद प्रेजेंटेशन समारोह भारत के उपकप्तान ऋषभ पंत ने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा और ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश के बीच 44 रनों की साझेदारी ने हमें नुकसान पहुंचाया.

कप्तान टेम्बा बावुमा ने मुश्किल बल्लेबाजी पिच पर नाबाद 55 रनों की पारी खेली, साथ ही बॉश के साथ 44 रनों की उपयोगी साझेदारी और जेनसन के साथ 16 रनों की छोटी साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका की बढ़त को 123 रनों तक पहुंचाया. जो 15 साल बाद भारत में टेस्ट जीत हासिल करने के लिए मेहमानट टीम के लिए काफी था. 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत 93 रनों पर आउट हो गया.

टेम्बा-बॉश की साझेदारी ने नुकसान पहुंचाया
मैच के बाद ऋषभ पंत ने कहा, 'इस तरह के मैच के बाद, आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते. हमें इसे जीतना चाहिए था. दबाव बढ़ता ही जा रहा था. हम इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए. सुबह टेम्बा और बॉश ने अच्छी साझेदारी की. उनके बीच की साझेदारी ने हमें नुकसान पहुंचाया.' पिच के बारे में पूछे जाने पर, पंत ने कहा कि 120 के आसपास का कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल था, क्योंकि स्पिनरों को काफी मदद मिल रही थी, लेकिन उन्होंने माना कि भारतीय बल्लेबाजो को लक्ष्य हासिल करना चाहिए था.

आप इस तरह के मैचों का हिस्सा बनना चाहते हैं
वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने 30 रनों की जीत में अहम भूमिका निभाने के लिए कॉर्बिन बॉश और मार्को जेनसन के साथ निचले क्रम की साझेदारियों को श्रेय दिया. उन्होंने कहा, 'बहुत रोमांचक, आप इस तरह के मैचों का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने पक्ष में नतीजा करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि हमने जितना हो सके अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की. हमें पता था कि बल्ले से मुश्किल होने वाली है, हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन हमें जो भी मौका मिला उसका फायदा उठाना था. मुझे लगता है कि हमने यह काम खूबसूरती से किया.'

बावुमा ने आगे कहा, 'हमने जितना हो सके मैच में बने रहने की कोशिश की. ऐसा हर बार नहीं होता कि आप 120-125 रन बनाकर जीत जांए. लेकिन यह बस खेल में बने रहने और विश्वास बनाए रखने का मामला था.'

हेड कोच गौतम गंभीर ने क्या कहा?
मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पिच के बारे में कहा कि ये पिच बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हम चाहते थे. उन्होंने कहा, 'हमने यही मांगा था और हमें जो मिला उससे हम खुश हैं. यह बिल्कुल वैसी ही पिच है जैसी हमें चाहिए थी. क्यूरेटर बहुत मददगार रहे. अगर आप अच्छा नहीं खेलते, तो यही होता है. यह एक ऐसा विकेट था जहां आपकी तकनीक और धैर्य की परीक्षा होती है. अगर आपका डिफेंस मजबूत है, तो आप ऐसे विकेटों पर रन बना सकते हैं.'

गंभीर ने भारतीय बल्लेबाजों की इस बात के लिए भी आलोचना की कि वे उस पिच पर 124 रनों का पीछा नहीं कर पाए, जहां उनका मानना ​​था कि कोई खास मुश्किलें नहीं थीं. 'मुझे लगा कि 123 रनों का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था. रन बनाने के लिए आपको सही धैर्य की जरूरत होती है, जब आप अच्छा नहीं खेलते तो यही होता है. इस विकेट में कोई कमी नहीं है, अक्षर और बावुमा ने रन बनाए.'

