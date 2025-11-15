ETV Bharat / sports

IND vs SA: जडेजा-पंत ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में दोनों के नाम हुए अमर

रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रनों का आंकड़ा पार करने से 10 रन दूर थे, जैसे ही उन्होंने दूसरे दिन 10वां रन लिया वैसे ही वो टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले विशिष्ट खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए. इससे पहले ये कारनामा इंग्लैंड के इयान बॉथम, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव और पूर्व कीवी कप्तान डेनियल विटोरी अंजाम दे चुके हैं. इसलिए जडेजा यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे और इतिहास के केवल चौथे क्रिकेटर बन गए.

Jadeja-Pant record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेल जा रहे पहले टेस्ट मैच में दो खिलाड़ियों नें अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन 300 विकेट लेने वाले इतिहास के केवल चौथे क्रिकेटर बन गए हैं. जबकि ऋषभ पंत टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

बॉथम ने अपने टेस्ट करियर का अंत 5,200 रन और 383 विकेट के साथ किया, जबकि कपिल देव ने 131 मैचों में 5,248 रन बनाए और 434 विकेट लिए. वहीं, विटोरी ने अपने लाल गेंद करियर का अंत 113 मैचों में 4,531 रन और 362 विकेट के साथ किया. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में जडेजा के नाम 6 शतक और 27 अर्धशतक भी हैं, जबकि उन्होंने 25.25 की औसत से 331 विकेट लिए हैं, जिसमें 15 बार पांच विकेट झटके हैं. इस टेस्ट में जडेजा बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके और 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

ऋषभ पंत बने सिक्सर किंग

इंग्लैंड में लगी पैर की चोट से उबरने के बाद पंत पहली बाद मैदान में उतरे और 24 गेंद में 27 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए. जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इस छोटी पारी में पंत ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. ​​उन्होंने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 92 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पंत ने 83वीं पारी में ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जबकि सहवाग 180 पारी में 91 छक्के के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं.

IND vs SA: पहली पारी में भारत का प्रदर्शन

टॉस हारने के बाद भारत ने पहले फील्डिंग करते हुए मेहमान टीम को पहले ही दिन 159 रनों पर समेट दिया. जिसमें बुमराह से के 5 विकेट सबसे अहम थे. उसके बाद दूसरे दिन भारत की पहली पारी 189 पर ही सिमट गई. जिसमें राहुल के सबसे ज्यादा 39 रन थे. इसके अलावा पंत और जडेजा के 27, 27 रन और सुंदर के 29 रन सबसे ज्यादा थे. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हार्मर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए जबकि जानसन को तीन विकेट मिले.