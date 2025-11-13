ETV Bharat / sports

IND vs SA: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के साथ भिड़ेगा भारत, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानिए पिच और वेदर रिपोर्ट

India vs South Africa 1st Test: शुक्रवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. उसकी सभी डिटेल्स जानिए...

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 5:22 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर से होने वाली है. शुभमन गिल और टेम्बा बावुमा की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच 14 से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया को जीत की प्रबल दावेदार माना जा रहा रहा है क्योंकि वो अपने घर में खेलने वाली है तो वहीं, दक्षिण अफ्रीका भी मेजबानों पर पलटवार करना चाहेगी. तो आइए इस मैच से पहले हर छोटी-बड़ी डिटेल पर नजर डालते हैं.

ईडन गार्डन की पिच रिपोर्ट
कोलकाता के ईडन गार्डन की पिच हमेशा बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है. इस पिच पर रनों की भरमार है, लेकिन पहले दिन नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. इस पिच पर दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजों को मदद अधिक मिलती है. यहां की पिच जैसे-जैसे पुरानी होती और खेल चौथे पांचवें दिन तक पहुंचता है तो गेंद स्पिनरों को मदद करने लग जाती है.

इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 345, दूसरी पारी का औसत स्कोर 385, तीसरी पारी का औसत स्कोर 285 और चौथी पारी का औसत स्कोर 80-90 है. इस पिच का उच्चतम स्कोर 643/6 और न्यूनतम स्कोर 41/3 है. इस मैच के पांचों दिन बारिश की संभावना न के बराबर है. ऐसे में फैंस को पूरा मैच देखने का मौका मिलेगा.

भारत-दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत को 14 मैचों में जबकि दक्षिण अफ्रीका को 18 मैचों में जीत मिली है. इन दोनों टीमों के बीच 10 मैच ड्रॉ हुए हैं. ऐसे में अफ्रीका भारत से आगे है. ईडन गार्डन में अब तक कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं. भारत ने इस मैदान पर 13 मैच जीते हैं, जबकि उसे 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और 20 मैच ड्रॉ रहे हैं.

दोनों टीमों के अहम खिलाड़ी
इस मैच में भारत के लिए बल्लेबाजी में केएल राहुल, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अहम साबित होंगे. जबकि गेंदबाज में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के अलावा कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा अहम साबित हो सकते हैं. भारत के लिए बुमराह ने 50 मैचों की 95 पारियों में कुल 226 विकेट हासिल किए हैं, जबकि सिराज ने 43 टेस्ट मैचों की 50 पारियों में 133 विकेट चटकाए हैं. जडेजा 338 और कुलदीप 68 विकेट चटका चुके हैं.

गिल ने डब्ल्यूटीसी 2025-27 में अब तक 7 मैचों की 13 पारियों में 5 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 946 रन बनाए हैं. राहुल ने 7 मैचों की 13 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतकों के साथ 728 रन बना चुके हैं. तो वहीं, यशस्वी ने 7 मैचों की 13 पारियों में 3 शतक और 2 अर्धशतकों के साथ 630 रन बनाए हैं

दक्षिण अफ्रीका को एडन मार्करम और टेम्बा बावुमा से रन बनाने की उम्मीद होगी, जबकि गेंदबाजी में सेनुरान मुथुसामी, केशव महाराज और कगिसो रबाडा पर दारोमदार होगा. मार्करम ने 3090 और बावुमा ने 3708 रन बनाए हैं. केशव 212 और रबाडा ने 340 विकेट लिए हैं.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11

भारत : केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.

दक्षिण अफ्रीका : एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, टोनी डी जोरजी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन, सेनुरान मुथुसामी, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा.

