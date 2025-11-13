ETV Bharat / sports

IND vs SA: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के साथ भिड़ेगा भारत, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानिए पिच और वेदर रिपोर्ट

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर से होने वाली है. शुभमन गिल और टेम्बा बावुमा की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच 14 से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया को जीत की प्रबल दावेदार माना जा रहा रहा है क्योंकि वो अपने घर में खेलने वाली है तो वहीं, दक्षिण अफ्रीका भी मेजबानों पर पलटवार करना चाहेगी. तो आइए इस मैच से पहले हर छोटी-बड़ी डिटेल पर नजर डालते हैं.

ईडन गार्डन की पिच रिपोर्ट

कोलकाता के ईडन गार्डन की पिच हमेशा बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है. इस पिच पर रनों की भरमार है, लेकिन पहले दिन नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. इस पिच पर दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजों को मदद अधिक मिलती है. यहां की पिच जैसे-जैसे पुरानी होती और खेल चौथे पांचवें दिन तक पहुंचता है तो गेंद स्पिनरों को मदद करने लग जाती है.

इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 345, दूसरी पारी का औसत स्कोर 385, तीसरी पारी का औसत स्कोर 285 और चौथी पारी का औसत स्कोर 80-90 है. इस पिच का उच्चतम स्कोर 643/6 और न्यूनतम स्कोर 41/3 है. इस मैच के पांचों दिन बारिश की संभावना न के बराबर है. ऐसे में फैंस को पूरा मैच देखने का मौका मिलेगा.

भारत-दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत को 14 मैचों में जबकि दक्षिण अफ्रीका को 18 मैचों में जीत मिली है. इन दोनों टीमों के बीच 10 मैच ड्रॉ हुए हैं. ऐसे में अफ्रीका भारत से आगे है. ईडन गार्डन में अब तक कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं. भारत ने इस मैदान पर 13 मैच जीते हैं, जबकि उसे 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और 20 मैच ड्रॉ रहे हैं.