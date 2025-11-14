ETV Bharat / sports

बॉल हो तो ऐसी! बुमराह ने डंडा तोड़ हवा में उड़ाईं गिल्लियां, मार्करम हुए शॉक्ड, देखें धमाकेदार वीडियो

जसप्रीत बुमराह विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए ( AP )

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है. अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सधी हुई शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 10.3 ओवर में 57 रन जोड़े. सलामी बल्लेबाजों ने टीम को अर्धशतकीय शुरुआत दिलाई. 10 ओवर तक इंडियन क्रिकेट टीम विकेट के लिए तरसती हुई नजर आई. जसप्रीत बुमराह ने गेंद से बिखेरा जलवा

इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपना जलवा बिखेरा और टीम को अपने दो ओवर में 2 विकेट दिलाए. बुमराह ने तीसरे विकेट का मौका भी बना दिया था लेकिन भारत ने ऑन फील्ड अंपायर के आउट नहीं दिए जाने पर डीआरएस नहीं लिया, जबकि बुमराह डीआरएस लेने को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे.