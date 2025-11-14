Bihar Election Results 2025

बॉल हो तो ऐसी! बुमराह ने डंडा तोड़ हवा में उड़ाईं गिल्लियां, मार्करम हुए शॉक्ड, देखें धमाकेदार वीडियो

India vs South Africa: भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका पर पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के फर्स्ट सेशन में शिकंजा कस लिया है.

Ind vs SA 1st Test
जसप्रीत बुमराह विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 11:06 AM IST

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है. अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सधी हुई शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 10.3 ओवर में 57 रन जोड़े. सलामी बल्लेबाजों ने टीम को अर्धशतकीय शुरुआत दिलाई. 10 ओवर तक इंडियन क्रिकेट टीम विकेट के लिए तरसती हुई नजर आई.

जसप्रीत बुमराह ने गेंद से बिखेरा जलवा
इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपना जलवा बिखेरा और टीम को अपने दो ओवर में 2 विकेट दिलाए. बुमराह ने तीसरे विकेट का मौका भी बना दिया था लेकिन भारत ने ऑन फील्ड अंपायर के आउट नहीं दिए जाने पर डीआरएस नहीं लिया, जबकि बुमराह डीआरएस लेने को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे.

बुमराह ने 2 ओवर में चटकाए 2 विकेट
इस मैच के 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर रयान रिकेल्टन को बुमराह ने बोल्ड कर दिया. रिकेल्टन ने 22 बॉल में 4 चौकों की सहायता से 23 रनों की पारी खेली. इसके बाद बुमराह ने अपने अगले और अफ्रीका पारी के 13वें ओवर की पहली बॉल पर एडेन मार्करम को पवेलियन भेजा. उन्होंने मार्करम को ऋषभ पंत के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट कराया. मार्करम 48 बॉल में 5 चौके और 1 छक्के के साथ 31 रन बनाकर आउट हुए.

कुलदीप यादव ने दिलाई भारत को तीसरी सफलता
इस मैच में दक्षिण अफ्रीका अब तक 19 ओवर में 85 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है. भारत को तीसरा विकेट कुलदीप यादव ने दिलाया उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग पर दक्षिम अफ्रीकाई कप्तान टेम्बा बावुमा को ध्रवु जुरेल के हाथों कैच आउट कराया. बावुमा 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस समय वियान मुल्डर 16 और टोनी डी जोरजी 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

