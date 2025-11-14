ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत ने दर्ज की अनोखी उपलब्धि, 93 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

भारतीय क्रिकेट टीम ( IANS )

हैदराबाद : भारत कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट खेल रहा है. दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवर में 5 विकेट खोकर 130 रन बना चुकी है. भारत जसप्रीत बुमराह 3 और कुलदीप यादव 2 विकेट हासिल कर चुके हैं. अफ्रीका के लिए मार्करम ने 31, रयान रिकेल्टन ने 22, वियान मुल्डर और टॉनी डी जोरजी ने 24-24 रन बनाए हैं. इस समय ट्रिस्टन स्टब्स 6 और काइल वेरिन 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पांच महीने के अंतराल के बाद स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई. ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी टीम में शामिल हुए. इसी क्रम में टीम इंडिया ने एक दुर्लभ उपलब्धि दर्ज की है. आज हम आपको इस खास उपलब्धि के बारे में बताने वाले हैं.