IND vs SA: भारत ने दर्ज की अनोखी उपलब्धि, 93 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा
IND vs SA 1st Test: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है.
Published : November 14, 2025 at 1:14 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 1:20 PM IST
हैदराबाद : भारत कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट खेल रहा है. दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवर में 5 विकेट खोकर 130 रन बना चुकी है. भारत जसप्रीत बुमराह 3 और कुलदीप यादव 2 विकेट हासिल कर चुके हैं. अफ्रीका के लिए मार्करम ने 31, रयान रिकेल्टन ने 22, वियान मुल्डर और टॉनी डी जोरजी ने 24-24 रन बनाए हैं. इस समय ट्रिस्टन स्टब्स 6 और काइल वेरिन 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.
इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पांच महीने के अंतराल के बाद स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई. ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी टीम में शामिल हुए. इसी क्रम में टीम इंडिया ने एक दुर्लभ उपलब्धि दर्ज की है. आज हम आपको इस खास उपलब्धि के बारे में बताने वाले हैं.
ऐसा पहली बार हुआ
इस मैच में भारत की प्लेइंग-11 का संयोजन दिलचस्प है. टेस्ट के 93 साल के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया छह बाएं हाथ के खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी. भारत ने क्रिकेट में अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला था. तब से अब तक उसने 596 टेस्ट खेले हैं. हालांकि, भारत ने पहले कभी भी प्लेइंग-11 में चार से ज्यादा बाएं हाथ के खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया है. पहली बार यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे छह बाएं हाथ के खिलाड़ियों के साथ टीम बनाई गई है.
A look at #TeamIndia's Playing XI 🙌— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/i7UcpmmkF7
साई सुदर्शन के बाहर होने के साथ टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच के लिए टीम में दो बदलाव किए हैं. साई सुदर्शन को टीम से बाहर कर दिया गया है. नितीश कुमार को फिटनेस के कारण टीम में नहीं चुना गया. ऋषभ पंत और अक्षर पटेल इन दोनों के स्थान पर मैदान में उतरे हैं. फरवरी 2024 के बाद से यह पहली बार है जब अक्षर भारत के लिए टेस्ट मैचों में मैदान में उतरे हैं.