IND vs SA: अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, भारत करेगा पहले गेंदबाजी, देखें दोनों की प्लेइंग-11

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और भारत के कप्तान शुभमन गिल को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया. भारत की टीम में चोट के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज और उपकप्तान ऋषभ पंत की वापसी हुई है.

टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान

टेम्बा बावुमा ने कहा, 'हम बल्लेबाजी करेंगे. हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान से वापस आ गए हैं. तैयारी के लिहाज से हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. चुनौती का इंतजार है. हमें वही करते रहना होगा जो हम कर रहे हैं. पिच सूखी लग रही है, पहली पारी में रन बनाना अहम होगा. कगिसो बाहर हो गए जबकि कॉर्बिन आए हैं.

शुभमन गिल ने कहा, 'पिच अच्छी लग रही है. तेज गेंदबाजों के लिए इसमें थोड़ी जगह है. ड्रेसिंग रूम अच्छा है. ये टीम जीत की भूखी है. यह टेस्ट सीरीज बहुत अहम है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, कुछ टर्न भी आएगा. रेड्डी की जगह ऋषभ आ गए हैं और अक्षर भी वापस आ गए हैं.