IND vs SA: अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, भारत करेगा पहले गेंदबाजी, देखें दोनों की प्लेइंग-11
India vs South Africa 1st Test Day: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है.
Published : November 14, 2025 at 9:21 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 9:29 AM IST
हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और भारत के कप्तान शुभमन गिल को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया. भारत की टीम में चोट के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज और उपकप्तान ऋषभ पंत की वापसी हुई है.
टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान
टेम्बा बावुमा ने कहा, 'हम बल्लेबाजी करेंगे. हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान से वापस आ गए हैं. तैयारी के लिहाज से हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. चुनौती का इंतजार है. हमें वही करते रहना होगा जो हम कर रहे हैं. पिच सूखी लग रही है, पहली पारी में रन बनाना अहम होगा. कगिसो बाहर हो गए जबकि कॉर्बिन आए हैं.
शुभमन गिल ने कहा, 'पिच अच्छी लग रही है. तेज गेंदबाजों के लिए इसमें थोड़ी जगह है. ड्रेसिंग रूम अच्छा है. ये टीम जीत की भूखी है. यह टेस्ट सीरीज बहुत अहम है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, कुछ टर्न भी आएगा. रेड्डी की जगह ऋषभ आ गए हैं और अक्षर भी वापस आ गए हैं.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been asked to bowl first in Kolkata.— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/St1ygiQWwt
भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग-11
भारत : यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.
दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज.