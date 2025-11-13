ETV Bharat / sports

'शमी के साथ ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए', पूर्व क्रिकेटर की चयनकर्ताओं से अपील

मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद से भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेले हैं.

मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा
मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 4:39 PM IST

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज के लिए भी टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिल सकी. जिसकी वजह से क्रिकेट प्रशंसक चयनकर्ताओं की काफी आलोचना कर रहे हैं. खासकर मौजूदा रणजी ट्रॉफी में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद, जहाँ उन्होंने बंगाल के लिए तीन मैचों में 15 विकेट लिए.

बता दें कि पिछले एक दशक से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के मुख्य आधार रहे शमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद भारत के लिए नहीं खेले हैं, और राष्ट्रीय टीम से उनकी लगातार अनुपस्थिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या टीम प्रबंधन और चयनकर्ता अब वाकई में शमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं.

शमी के साथ ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए
इसी सवाल का जवाब देते हुए पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन से शमी के अंतरराष्ट्रीय करियर के संदर्भ में उनके साथ ईमानदारी से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है.

उन्होंने कोलकाता में शुरू होने वाले पहले भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा, खैर, मैं इसका जवाब देने वाला नहीं हूं कि क्या यह उनके (शमी) सफर का अंत है. लेकिन देखिए, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी से चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को ईमानदारी से बात करनी चाहिए. उन्हें अपनी आगे की योजना बतानी चाहिए और ये भई बताना चाहिए कि क्या वे उन्हें चुनना चाहते हैं या युवा खिलाड़ियों पर विचार कर रहे हैं.'

टीम प्रबंधन की ओर से संवाद बहुत स्पष्ट होना चाहिए
पुजारा ने आगे कहा, 'अगर उन्हें बताया जा रहा है कि वे उन्हें नहीं चुन रहे हैं, तो यह हमेशा शमी का निजी फैसला है कि वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं या नहीं, या वह अभी भी खेलना चाहते हैं. उसे यह स्पष्ट होना चाहिए कि चयनकर्ता और टीम प्रबंधन क्या देख रहे हैं और उससे क्या अपेक्षाएं हैं. अगर उसे नहीं चुना जाता है, तो एक खिलाड़ी के तौर पर, वह यह भी तय करेगा कि वह क्या करना चाहता है, क्या वह लंबे समय तक आईपीएल खेलना चाहता है, क्या वह उस पर काम करना चाहता है, क्या वह रणजी ट्रॉफी खेलकर, अपने दोस्तों और घरेलू खिलाड़ियों के साथ खेलकर क्रिकेट का आनंद लेना चाहता है, यह उसका निजी फैसला है. लेकिन टीम प्रबंधन की ओर से संवाद बहुत स्पष्ट होना चाहिए और यह बहुत ईमानदार बातचीत होनी चाहिए और शमी को इसका हिस्सा होना चाहिए.

गिल ने शमी के चयन न होने पर क्या कहा?
मोहम्मद शमी के चयन न होने के बारे में पूछे जाने पर, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चयनकर्ता इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं. उन्होंने कहा, 'उनके जैसे स्तर के गेंदबाज ज्यादा नहीं हैं. आप आकाश (दीप) और प्रसिद्ध (कृष्णा) जैसे मौजूदा गेंदबाजों के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते.'

गिल ने ये भी कहा, 'कभी-कभी शमी भाई जैसे खिलाड़ियों के लिए टीम से बाहर रहना मुश्किल होता है. शमी भाई जैसे खिलाड़ी का टीम से बाहर रहना कभी आसान नहीं होता, लेकिन साथ ही, हमें आगे की योजना भी बनानी होगी.'

