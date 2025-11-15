IND vs SA: कप्तान गिल की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट, क्या मैच में कर पाएंगे बल्लेबाजी या नहीं ?
IND vs SA 1st Test: 159 के जवाब में भारत की पहली पारी 9 विकेट पर 189 रन पर ही समाप्त हो गई.
Published : November 15, 2025 at 2:08 PM IST
IND vs SA 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलकाता में खेला जा रहा है. दूसरे दिन भारत की पहली पारी 9 विकेट पर 189 रनों पर ही समाप्त हो गई. जिसकी वजह से उनको मेहमान टीम पर 30 रनों को मामूली बढ़त भी हासिल हो गई. दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रनों पर सिमट गई थी.
मैच में बड़ा मोड़ इस समय आया जब भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल तीन गेंद पर चार रन बनाकर चोटिल हो गए और फिर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए. यह घटना दूसरे दिन के पहले सत्र के दौरान हुई, जब 35वें ओवर की पांचवीं गेंद पर गिल ने दक्षिण अफ्रीकी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर की गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से चौका जड़कर एक शानदार स्वीप शॉट खेला. इस शॉट ने दर्शकों को प्रभावित किया, लेकिन गिल ने खड़े होते ही अपनी गर्दन पकड़ ली.
🚨 Update 🚨— BCCI (@BCCI) November 15, 2025
Shubman Gill has a neck spasm and is being monitored by the BCCI medical team. A decision on his participation today will be taken as per his progress.
भारतीय टीम के फिजियो कमलेश जैन मैदान पर गिल का इलाज कर रहे थे, और भारतीय कप्तान अपनी गर्दन के बाएं हिस्से को पकड़े हुए थे. गर्दन में अकड़न इतनी ज्यादा थी की वो उसे आसानी से हिला नहीं पा रहे थे.
गिल की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट
गिल की चोट पर मेडिकल टीम नजर रखे हुए है, लेकिन मैच में उनकी भागीदारी पर फैसला आगे की जांच के आधार पर लिया जाएगा. बीसीसीआई ने आधिकारिक अपडेट में कहा, 'शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है. आज उनकी भागीदारी पर फैसला उनकी प्रगति के आधार पर लिया जाएगा.' बता दें की पहली पारी में वो रिटायर्ड हर्ट होने के बाद बल्लेबाजी नहीं करने आए और न हीं दूसरी पारी में फील्डिंग करने आए हैं.
बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2024 में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट मैच मे भी गिल को गर्दन में अकड़न की समस्या हुई थी, जिसके कारण उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा था.
South Africa’s disciplined bowling limits India to a 30-run lead!— Star Sports (@StarSportsIndia) November 15, 2025
IND vs SA: पहली पारी में भारत का प्रदर्शन
टॉस हारने के बाद भारत ने पहले फील्डिंग करते हुए मेहमान टीम को पहले ही दिन 159 रनों पर समेट दिया. जिसमें बुमराह से के 5 विकेट सबसे अहम थे. उसके बाद दूसरे दिन भारत की पहली पारी 189 पर ही सिमट गई. जिसमें राहुल के सबसे ज्यादा 39 रन थे. इसके अलावा पंत और जडेजा के 27, 27 रन और सुंदर के 29 रन सबसे ज्यादा थे. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हार्मर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए जबकि जानसन को तीन विकेट मिले.