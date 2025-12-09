ETV Bharat / sports

IND vs SA: पहला टी20 आज, पिच रिपोर्ट्स के साथा जानें कैसा रहेगा कटक का मौसम ?

IND vs SA 1st T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका आज रात सीरीज के पहले टी20 में आमने सामने होंगे.

कटक का बाराबती स्टेडियम
कटक का बाराबती स्टेडियम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 10:50 AM IST

IND vs SA 1st T20I: भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद अब पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है. पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच रात में 7 बजे से शुरू होगा. जिसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉस्टार पर होगी.

टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने और वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम टी20 सीरीज को भी जीतना चाहेगी. क्योंकि ये सीरीज अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी है.

इस फॉर्मेट में भारतीय टीम को हराना आसान नहीं होगा. भारत ने गंभीर नेतृत्व में 22 टी20आई में से 20 जीते हैं, जीत का प्रतिशत 90.90 है, और श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती हैं. जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद से भारत सिर्फ चार हारा है, लेकिन एक भी सीरीज नहीं हारा है.

गिल, हार्दिक की वापसी
शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की चोट के बाद टीम में वापसी हुई और उनका प्लेइंग-11 में भी होना कंफर्म है. क्योंकि गिल टी20 में उपकप्तान हैं और पांड्या टीम में गेंद और बल्ले से गहराई प्रदान करते हैं .

सैमसन या जितेश?
भारतीय टीम में सैमसन या जितेश किसे जगह मिलेगी यह देखना अहम होगा. क्योंकि दोनों खिलाड़ियों को विकेटकीपिंग के साथ साथ फिनिशिंग रोल के लिए स्क्वाड में रखा गया है.

IND vs SA 1st T20: कटक की पिच कैसी होगी?
बाराबती स्टेडियम में पहली बार लाल मिट्टी की पिच पर मैच खेला जाएगा. पिच के बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर पर थोड़ी घास, उछाल और तेज गति से गेंद बैट पर आएगी. जिससे एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. भारत इस मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने पिछले दोनों टी20 हार चुका है और उस रिकॉर्ड को बदलना चाहेगा. पहली पारी का अनुमानित स्कोर 160–180 के बीच रहने की उम्मीद है.

IND vs SA 1st T20: कटक का मौसम कैसा रहेगा?
गूगल वेदर के अनुसार कटक में ठंड रहेगी, तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान. लेकिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिसमें 48 प्रतिशत नमी और लगभग 8 किमी/घंटा की हवा चलेगी. दूसरे दूसरे हाफ में ओस पड़ने की संभावना है, इसलिए टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है.

IND vs SA टी20 में हेड टू हेड
भारत और साउथ अफ्रीका T20 में 31 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें भारत 18 बार जीत हासिल की है जबकि अफ्रीका को 12 मैच में जीत मिली है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. भारतीय धरती पर, मुकाबला काफी कड़ा रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका 12 मैचों में 6 बार विजई रही और भारत 5 मैच ही जीत सका. दोनों टीमें कटक में दो बार खेली हैं, और मेहमान टीम ने दोनों मैच जीते हैं.

IND vs SA की संभावित प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी.

