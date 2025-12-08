ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत के ये 2 खिलाड़ी छुड़ाएंगे साउथ अफ्रीका के पसीने, देखें दोनों के खतरनाक आंकड़े

इस मुकाबले में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान एडन मार्करम करते हुए नजर आएंगे. वहीं मुकाबले में दो ऐसे खिलाड़ी भारत के लिए उतरने वाले हैं, जिनका बल्ला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जमकर आग उगलता है. तो आइए उन दो बल्लेबाजों के खतरानाक आंकड़ों के बारे में जनाते हैं.

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच ओडिशा में खेला जाने वाला है. कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 9 दिसबंर यानी मंगलवार को खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा, जबकि इस मैच का टॉस 6:30 बजे होगा.

1 - तिलक वर्मा : टीम इंडिया के बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 मैचों की 6 पारियों में 2 अर्धशतकों की सहायता के साथ 309 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 120* रहा है. उनके बल्ले से 25 चौके और 21 छक्के भी निकले हैं. तिलक ने भारत के लिए 36 टी20 मैचों की 33 पारियों में 2 शतक और 4 अर्धशतकों के साथ 996 रन बनाए हैं.

2 - संजू सैमसन : भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक कुल 4 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतकों की मदद से कुल 216 रन निकले हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 109* रहा है. उन्होंने इस दौरान 13 चौके और 19 छक्के भी ठोके हैं. उन्होंने भारत के लिए 51 टी20 मैचों में 3 शतक और 3 अर्धशतकों के साथ 995 रन बनाए हैं.

दक्षिण अफ्रीका की टीम इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों से बचकर रहना चाहेगी. मेहमान टीम के गेंदबाजों को तिलक और संजू के सामने अपनी रणनीति पर सही तरीके से अमल करना होगा. अगर इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला अफ्रीका के खिलाफ चल जाता है तो टीम को दिक्कत हो सकती है.